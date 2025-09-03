Skvělá akce! Oblíbený WQHD monitor MSI se 180 Hz teď stojí jen 3 992 Kč Hlavní stránka Zprávičky Monitor MSI G274QPF E2 nyní stojí 3 992 Kč místo původních 4 990 Kč Kombinuje WQHD rozlišení 2560 × 1440 pixelů s obnovovací frekvencí 180 Hz Nabízí IPS panel s odezvou 1 ms a podporou HDR 400 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte kvalitní herní monitor za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavou nabídku. MSI G274QPF E2 aktuálně pořídíte na Alze za 3 992 Kč místo standardních 4 990 Kč. Sleva se automaticky uplatní po zadání kódu ALZADNY20 a monitor je skladem ve více než pěti kusech. Rozlišení 1440p a 180 Hz pro plynulé hraní Monitor disponuje 27palcovým IPS panelem s WQHD rozlišením 2560 × 1440 pixelů, které nabízí o 78 % více obrazových bodů než běžné Full HD. V kombinaci s obnovovací frekvencí 180 Hz získáte nejen ostřejší obraz, ale také perfektně plynulý pohyb ve hrách. Doba odezvy 1 ms GTG minimalizuje rozmazání pohybu při rychlých scénách. MSI do monitoru integrovala technologii Adaptive Sync, která synchronizuje snímkovou frekvenci monitoru s grafickou kartou. Výsledkem je obraz bez trhání a zadrhávání i při kolísání FPS ve hrách. CHCI MONITOR MSI HDR a široký barevný gamut G274QPF E2 podporuje standard DisplayHDR 400 a pokrývá 100 % sRGB a 95 % DCI-P3 barevného prostoru. Monitor zvládne zobrazit 10bitové barvy s hodnotou Delta E < 2, což zaručuje profesionální úroveň barevné přesnosti. Oceníte to nejen při hraní, ale také při úpravě fotografií nebo sledování filmů. Pro dlouhé herní maratony obsahuje monitor technologie Flicker-Free a redukci modrého světla, které snižují únavu očí. Funkce Night Vision zase rozjasní tmavé oblasti ve hrách, abyste nepřehlédli žádný detail. Bohatá konektivita a nastavitelný stojan Monitor nabízí DisplayPort 1.4, dva HDMI porty a USB-C s Power Delivery až 15 W. USB-C port umožňuje připojit notebook jedním kabelem pro přenos obrazu i nabíjení příslušenství. Stojan podporuje nastavení výšky, náklonu a otočení do režimu pivot. Díky tenkým rámečkům se G274QPF E2 hodí do sestavy více monitorů vedle sebe. Široké pozorovací úhly 178 stupňů zajišťují kvalitní obraz i při pohledu ze strany. Co o monitoru říkají uživatelé? Z více než 200 hodnocení na Alze vyplývá celková spokojenost uživatelů, monitor získal průměrné hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček. Zákazníci nejčastěji chválí kvalitu obrazu a přesné podání barev, které podle nich výrazně předčí konkurenci v dané cenové kategorii. Mnoho recenzentů oceňuje plynulost při 180 Hz a minimální ghosting při správném nastavení odezvy. Mezi nedostatky patří občasný výskyt vadných pixelů, který hlásí zhruba 10 % recenzentů. Několik uživatelů si stěžuje na pomalejší start ze standby režimu, který trvá 7-10 sekund. Část zákazníků upozorňuje na VESA držák 75×75 mm místo standardních 100×100 mm, což může komplikovat montáž na některá ramena. Monitor nicméně obsahuje potřebné distanční šrouby pro adaptaci. Pro koho je monitor vhodný? MSI G274QPF E2 ocení především hráči kompetitivních her, kteří potřebují rychlou odezvu a vysokou obnovovací frekvenci. Rozlišení 1440p představuje ideální kompromis mezi kvalitou obrazu a hardwarovými nároky. Monitor zvládne i grafická karta střední třídy typu RTX 4060 nebo Radeon RX 7600. KOUPIT MSI G274QPF E2 Díky přesnému podání barev se hodí také pro fotografy a grafiky, kteří potřebují cenově dostupný monitor s kvalitním zobrazením. Za necelé 4 tisíce korun získáte výbavu, která ještě nedávno patřila do vyšší cenové kategorie. Využijete slevu na MSI G274QPF E2? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko monitor MSI Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024