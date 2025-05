Chcete super závodní hru zdarma? MR RACER: Premium je teď zdarma na Androidu i iOS!

Fanoušci mobilních závodních her mají tento týden skvělou příležitost rozšířit svou sbírku. Hra MR RACER: Premium od vývojářů Chennai Games je dočasně k dispozici zcela zdarma v obchodě Epic Games Store pro mobilní zařízení. Tato prémiová verze populární hry přináší nejen kompletní zážitek bez reklam, ale také štědré herní bonusy, 15 hyperaut, sedm závodních režimů a pět rozmanitých lokací, které si můžete užít offline i v online multiplayeru.

Časově omezená nabídka na Epic Games Store

Společnost Epic Games ve své mobilní aplikaci Epic Games Store pravidelně nabízí hry zdarma. Tento týden, konkrétně od 8. května 2025 do 15. května 2025, si můžete do své knihovny zdarma přidat závodní titul MR RACER: Premium. Hra je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android celosvětově a pro iOS v Evropské unii. Jak uvádí Epic Games Store, v některých regionech nemusí být dostupná.

Co všechno MR RACER: Premium nabízí?

Oproti standardní verzi hry získají hráči s MR RACER: Premium několik výhod, které zpříjemní herní zážitek a usnadní start:

Zážitek bez reklam: Užijte si závodění bez jakýchkoliv vyrušujících reklam.

Užijte si závodění bez jakýchkoliv vyrušujících reklam. Fancy Pack: Tento balíček obsahuje vizuální vylepšení pro vaše vozy, jako jsou například spodní světla a další úpravy postoje auta („bottom lights and more for your cars“).

Tento balíček obsahuje vizuální vylepšení pro vaše vozy, jako jsou například spodní světla a další úpravy postoje auta („bottom lights and more for your cars“). 5 000 000 herní měny MR RACER: Tento štědrý obnos herní měny vám umožní rovnou nakoupit některá z lepších aut nebo provést rozsáhlé úpravy těch stávajících.

Na Google Play má hra hodnocení 4,0 hvězdičky z více než 13 tisíc recenzí a pyšní se více než 1 milionem stažení, což svědčí o její popularitě.

Pestrá nabídka herních režimů a obsahu

MR RACER: Premium se pyšní garáží plnou 15 hyperaut, která můžete prohnat v různých prostředích a herních módech. Hra je navržena tak, aby si na své přišli jak příležitostní hráči, tak ti, kteří hledají výzvu.

Můžete si vybrat z následujících sedmi herních režimů:

Online Multiplayer: Závoďte s přáteli nebo soutěžte s globálními závodníky. Můžete soupeřit až s 5 protivníky, vytvářet soukromé PvP závody s hlasovým chatem a posílat si Emojis.

Závoďte s přáteli nebo soutěžte s globálními závodníky. Můžete soupeřit až s 5 protivníky, vytvářet soukromé PvP závody s hlasovým chatem a posílat si Emojis. Challenge Mode: Obsahuje 100 úrovní k pokoření.

Obsahuje 100 úrovní k pokoření. Career Race Mode: Porážejte rivaly a staňte se legendou.

Porážejte rivaly a staňte se legendou. Chase Mode (Unlimited): Pronásledujte své oponenty a ukažte jim, kdo je tady pánem silnic.

Pronásledujte své oponenty a ukažte jim, kdo je tady pánem silnic. Endless Mode: Jezděte bez časového omezení a paliva, jen čistá nekonečná zábava.

Jezděte bez časového omezení a paliva, jen čistá nekonečná zábava. Time Trial Mode: Závod proti času.

Závod proti času. Free Ride Mode: Volná jízda pro bezstarostné prozkoumávání.

Závodit budete v pěti realistických lokacích: Farma (Farm Land), Město (City), Hory ve dne (Mountain Day), Hory v noci (Mountain Night) a Sníh (Snow). Každá lokace nabízí unikátní atmosféru a výzvy, včetně poutavého a inteligentního dopravního systému, kterému se musíte vyhýbat.

Hratelnost a možnosti přizpůsobení

Vývojáři z Chennai Games mysleli i na komfort hráčů a nabízejí několik možností, jak si hru přizpůsobit. Můžete si vybrat mezi různými způsoby ovládání (náklon zařízení, virtuální volant, dotykové ovládání) a také si nastavit, zda chcete akcelerovat manuálně nebo automaticky. K dispozici jsou také různé úhly kamery (pohled první osoby, pohled třetí osoby, pohled shora), takže si každý najde to své.

Svá vozidla můžete nejen upgradovat pro lepší výkon, ale také vizuálně upravovat pomocí atraktivních laků, skvělých kol nebo si dokonce přidat své jméno na poznávací značku vašeho vozu. Hra se chlubí ohromující 3D grafikou a realistickým osvětlením. Samozřejmostí je možnost uložit a načíst herní postup. Vývojáři také zmiňují „povzbuzení od Marie“.

Pokud hledáte novou mobilní závodní hru s bohatým obsahem a možností hrát jak sólo, tak s přáteli, MR RACER: Premium by mohl být tou správnou volbou, zvláště když je nyní k dispozici zdarma. Nezapomeňte si hru přidat do své knihovny na Epic Games Store do 15. května 2025.

Využijete tuto časově omezenou nabídku a stáhnete si MR RACER: Premium?

Zdroj: Epic Games Store News, Google Play, Epic Games Store