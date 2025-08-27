Špičkový robotický vysavač Mova V50 Ultra zlevnil o tisíce! Má úžasný výkon a přeleze i 6cm práh Hlavní stránka Zprávičky Cena vysavače Mova V50 Ultra klesla o více než 45 % z původních 38 652 Kč Nabízí špičkový sací výkon 24 000 Pa a údajně překoná překážky až 6 cm Druhá nejlepší nabídka na našem trhu je o téměř 10 tisíc korun vyšší Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o pořízení špičkového robotického vysavače, máme pro vás zajímavou zprávu. MOVA V50 Ultra Complete White se v databázi Heureky poprvé objevil letos v dubnu s cenou 38 652 Kč., ale teď ho Alza a Datart nabízí za pouhých 21 225 Kč. Na Alze je sice momentálně ve stavu na objednávku, ale za tuto cenu by se mohlo vyplatit počkat. Druhá nejlepší nabídka na trhu činí 30 791 Kč, takže ušetříte téměř 10 tisíc korun. Naprosto fantastický výkon sání MOVA V50 Ultra Complete disponuje sacím výkonem 24 000 Pa, což je hodnota, kterou se může pochlubit jen málokterý konkurent. Díky proprietárnímu motoru TurboForce7 si poradí i s větším nepořádkem a prachem v těžko dostupných štěrbinách. Překoná prahy jako žádný jiný Jednou z nejzajímavějších funkcí je systém StepMaster s robotickými výsuvnými nožičkami. Vysavač díky nim překonává překážky až do výšky 6 cm, což zahrnuje prahy, přechodové lišty, nohy nábytku a další překážky. Řada konkurenčních modelů zvládá maximálně 2–3 cm, takže jde o výraznou konkurenční výhodu. CHCI MOVA V50 ULTRA Inteligentní navigace a detekce překážek Vysavač využívá systém FlexiRise Navigation s výsuvným LiDAR senzorem, který poskytuje 360stupňový přehled o prostoru. V kombinaci s AI technologií SmartSight a 3D skenerem dokáže rozpoznat přes 200 typů překážek. Když potřebuje uklidit pod nízkým nábytkem, senzor se zatáhne a vysavač s výškou pouhých 8,95 cm se dostane i pod pohovky a postele. Dvojitý systém čisticích roztoků MOVA V50 Ultra přináší inovativní DuoSolution System se dvěma nádržemi na čisticí prostředky. První obsahuje běžný čisticí roztok, druhá speciální eliminátér pachů domácích mazlíčků s látkou N-Soya Morpholine. Mopování probíhá vodou zahřátou na 50 °C s vysokorychlostní rotací 260 otáček za minutu, což účinně odstraňuje i zaschlé skvrny. Péče o domácí mazlíčky Majitelé domácích mazlíčků ocení trojitý systém proti zamotání chlupů TroboWave DuoBrush, který prý dosahuje 100% účinnosti při odstranění zamotaných chlupů. Vysavač také nabízí funkci vyhledávání mazlíčků, automatické generování videí s nimi a přizpůsobení úklidu zónám, kde se zvířata pohybují nejčastěji. S baterií o kapacitě 6 400 mAh prý vysavač zvládne pracovat až 200 minut na jedno nabití. Podporuje hlasové ovládání přes vestavěného asistenta (příkazem „Hey, MOVA“) nebo populárnější řešení jako Amazon Alexa či Google Asistent. Dokonce se připravuje podpora protokolu Matter. UŠETŘÍM NA TOMTO VYSAVAČI Chytrá stanice, která se o vše postará sama Příjemným bonusem je skvěle vybavená nabíjecí stanice. Disponuje prachovým pytlem o objemu 3,2 litru, který vystačí až na 100 dní provozu bez nutnosti vašeho zásahu. Po každém úklidu stanice automaticky vyprázdní prachovou nádobu vysavače a následně ji vysuší systémem OmniDry, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů. Mopovací podložky stanice nejprve vypere v horké vodě až 80 °C pomocí systému JetSpray Dryboard s 20 tryskami, poté je vysuší horkým vzduchem při 60 °C během jedné hodiny a nakonec je vydezinfikuje UV zářením, které eliminuje 99,99 % bakterií. Stanice také automaticky doplňuje čistou vodu ze 4litrové nádrže a čisticí roztoky z dvojitého zásobníku DuoSolution. Veškerá údržba probíhá automaticky – vy jen jednou za čas vyměníte prachový pytel a doplníte vodu s čisticím prostředkem. Proč si koupit zrovna tento vysavač? Přemýšlíte, proč byste si tento vysavač měli koupit? Tohle je shrnutí hlavních vlastností v klíčových bodech: Špičkový výkon 24 000 Pa – vysaje i těžší nečistoty a prach z rohů. Překoná překážky do 6 cm – prahy, lišty či nohy nábytku nejsou problém. Automatická stanice – vysaje pytlík na 100 dní, pere a suší mopy horkou vodou, dezinfikuje UV. Horkovodní mopování (50 °C) – zvládne i zaschlé skvrny. Extra vhodný pro majitele mazlíčků – systém proti chlupům + roztok na pachy. Inteligentní navigace – LiDAR s AI, rozpozná přes 200 typů překážek. Nízký profil (8,95 cm) – uklidí i pod pohovkou a postelí. Dlouhá výdrž – baterie 6 400 mAh, až 200 minut úklidu. Propojení se smart home – hlasové ovládání (Amazon Alexa, Google Asistent), chystá se Matter. Využijete této slevy na prémiový robotický vysavač MOVA V50 Ultra? 