Aku šroubovák MOVA zlevnil na 679 Kč. V balení má 25 bitů a nabíjí se přes USB-C Hlavní stránka Zprávičky MOVA AKU šroubovák v pen-size provedení s 25 bity z oceli S2 a USB-C nabíjením je dělaný pro jemné servisní práce S kódem ALZADNY15 stojí 679 Kč místo 799 Kč (sleva 120 Kč) Za tuto cenu jde o cenově dostupný precizní šroubovák pro opravy elektroniky, klávesnic a fotoaparátů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.4.2026 18:00 2 komentáře 2 Pokud opravujete telefony, klávesnice nebo herní ovladače, klasický velký aku šroubovák je na takovou práci přebytečně silný a nepřesný. MOVA AKU šroubovák se sadou 25 bitů nyní spadl z 799 Kč na 679 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Jedná se o kompaktní pen-size nářadí s vestavnou Li-Ion baterií a USB-C nabíjením, které cílí přesně na uživatele, kteří potřebují citlivost a přesnost místo brutální síly. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud děláte opravy elektroniky, vyměňujete spínače v klávesnicích nebo rozebíráte fotoaparáty a hodnotíte si přesnost před silou.⚠️ Zvažte, pokud čekáte univerzální nářadí pro nábytek a hrubé montážní práce – krouticí moment 0,2 Nm na to nestačí.💡 Za 679 Kč je to dostupný precizní šroubovák s USB-C nabíjením a kompletní bitovou výbavou. Proč je tento šroubovák zajímavý Tržní mezera, do které MOVA AKU šroubovák míří, je celkem konkrétní. Klasický aku šroubovák za 1 500–3 000 Kč je příliš velký a silný na elektroniku, ruční sada precizních šroubováků zase znamená desítky minut otáčení rukou u jedné rozebírané klávesnice. MOVA tohle řeší kompaktním pen-size formátem s elektrickým pohonem, který přebírá nudné odmotávání šroubků. V této cenové hladině jde o jednu z dostupnějších voleb. Druhý důvod je kompletnost balení. Dostáváte šroubovák, 25 přesných bitů z oceli S2 v 10 nejběžnějších velikostech a napájecí kabel. Nepotřebujete dokupovat základní bitovou výbavu zvlášť, což u podobných precizních šroubováků z asijských e-shopů často musíte. Pro běžné domácí opravy elektroniky je sada dimenzovaná dobře. Klíčové parametry lidsky Šroubovák jede ve dvou rychlostech: 150 a 210 otáček za minutu. To zní málo proti běžné aku vrtačce, ale tady je nižší rychlost záměr – při utahování drobných šroubků v telefonu nepotřebujete řezné otáčky, ale jemnou kontrolu. Elektrický krouticí moment je 0,2 Nm, manuální (když pracujete jako klasickým ručním šroubovákem) až 3 Nm. To znamená, že drobné šroubky utáhne strojně, ale finální dotažení nebo počáteční povolení můžete udělat ručně bez přepínání nářadí. Vestavná Li-Ion baterie 650 mAh s nabíjením přes USB-C je praktický detail – přibližujete se k tomu, co u podobného nářadí dělá Xiaomi nebo iFixit. Jedno nabití podle výrobce stačí na utažení až 350 mikrošroubků, plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Tělo je z hliníkové slitiny a celé nářadí váží jen 0,32 kg, takže se dá držet v ruce dlouho bez únavy. KOUPIT ZA 679 KČ Praktická stránka: kde se opravdu hodí Reálné nasazení je dělané pro jemné servisní práce. V praxi to znamená výměnu baterie v telefonu, otevření herní konzole nebo notebooku za účelem odprášení, výměnu spínačů v mechanické klávesnici, drobné opravy fotoaparátů, hraček, RC modelů, modelové železnice nebo PC příslušenství. Sada 25 bitů z oceli S2 pokrývá 10 nejpoužívanějších velikostí včetně Phillips, plochých, Torx a šestihranných hlav, takže pokud nejdete do extrémně specifických šroubků (pentalobe v nových iPhonech, tříhranné apod.), vystačíte si. Dvě rychlosti dávají smysl podle materiálu: 150 ot/min na plast a měkčí materiály, kde nechcete šroubek strhnout, 210 ot/min na rychlejší práci v kovových nebo pevnějších částech. Reverzní chod (přepínání směru otáčení) výrobce v parametrech zmiňuje pouze u verze 86 ks – u této 25kusové sady stojí za to si před nákupem ověřit, zda váš použitý kus přepínání směru má, případně se s tím počítat při zvažování. Kompaktnost a USB-C: detaily, které dělají rozdíl Pen-size formát s cylindrickou rukojetí z hliníku není jen marketingový claim – v ruce se to opravdu drží jako tlustší propisovačka a dostanete se s ním do míst, kam pistolovým šroubovákem nedosáhnete. Hmotnost 320 gramů umožňuje práci jednou rukou i dlouho, druhou ruku máte volnou pro manipulaci s opravovaným zařízením. USB-C nabíjení je v této kategorii ještě pořád spíš nadstandard – velká část levných precizních šroubováků jede přes microUSB nebo proprietární konektory. Pokud doma máte nabíječku nebo powerbanku s USB-C, šroubovák jednoduše dobijete stejnou kabeláží jako telefon nebo notebook. Co říkají uživatelé Tento konkrétní model je na Alze označený jako novinka a zatím u něj nejsou žádné uživatelské recenze – produkt má prodáno přes 50 kusů, ale zákazníci ho zatím nestihli ohodnotit. To je férová informace před nákupem: o reálné dlouhodobé spolehlivosti se z hodnocení nedozvíte, můžete se opřít jen o specifikace a značku. Pro orientaci je užitečné, že příbuzná varianta MOVA Šroubovák AKU se sadou 86 ks má hodnocení 5,0 z 5 (zatím však pouze 2 hodnocení) a využívá podobnou konstrukci s vyšším momentem 0,4 Nm. Značka MOVA má v Alza katalogu i další nářadí (digitální posuvná měřítka, ruční vysavače, kompresory) s pozitivním přijetím, ale konkrétně u tohoto šroubováku doporučujeme počítat s tím, že kupujete nový produkt bez ověřené komunitní zpětné vazby. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY15 Pokud vás konkrétně tato 25kusová sada nezaujala, ale precizní nářadí ve slevě hledáte, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde najdete i další modely MOVA – například variantu se sadou 86 ks za 1 019 Kč s vyšším momentem nebo silnější model AKU 4V s krouticím momentem 8 Nm pro náročnější práce. Kdy tento šroubovák smysl nedává Pokud čekáte univerzální aku šroubovák pro montáž nábytku, šroubování do dřeva nebo zdiva, budete zklamaní. Krouticí moment 0,2 Nm elektricky a 3 Nm manuálně je dimenzovaný na mikrošroubky – do hmoždinky ve zdi se s tím nepustíte. Pro tyto účely si připlaťte za variantu MOVA AKU 4V s momentem 8 Nm nebo zvolte klasický aku šroubovák jiné značky. Druhá situace: pokud jednou za rok něco rozeberete, vystačíte si s běžnou ruční sadou precizních šroubováků za 200–300 Kč. Elektrický pohon má smysl tam, kde opravy děláte pravidelně – ať už jako koníček (PC, klávesnice, RC modely), nebo částečně profesionálně. Třetí dealbreaker: chybí baterie pro výměnu, vestavný akumulátor po ztrátě životnosti znamená konec použitelnosti šroubováku. Verdikt: pro koho se to vyplatí Cílovka je celkem jasná: kutilové, modeláři, hráči s mechanickými klávesnicemi a lidé, kteří si sami opravují elektroniku doma. Pokud do té skupiny patříte, dostáváte za 679 Kč kompaktní precizní nářadí s 25 bity, USB-C nabíjením a praktickým pen-size designem – konkurence z velkých značek (Xiaomi Mijia, iFixit) startuje na podobné nebo vyšší ceně bez bitové výbavy. Nevýhodou je nulový počet uživatelských recenzí u tohoto konkrétního modelu, takže o dlouhodobé spolehlivosti se zatím musíte rozhodnout naslepo. Za danou cenu ale nejde o velké riziko. CHCI UŠETŘIT S KÓDEM ALZADNY15 Spravujete si elektroniku doma sami, nebo to raději necháváte na servisu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi