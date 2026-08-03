Motorola chystá vlastní Ultra hodinky. Galaxy Watch mají nečekaného soupeře

  • Uniklé fotografie ukazují 46mm kulaté hodinky Motoroly s otočnou korunkou a číslovaným rámečkem
  • Na zádech je uvedena podpora GPS, LTE, krytí IP68 a odolnost proti vodě do 50 metrů
  • Zdroje se rozcházejí v materiálu těla i v tom, jestli poběží Wear OS, nebo vlastní systém

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.8.2026 16:00
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motorola hodinky koncept webp
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Motorola na trhu s chytrými hodinkami dlouho existovala spíš formálně. Letošní Moto Watch je slušný, ale nenáročný kus za cenu okolo čtyř tisíc a navíc neumí LTE. Uniklé snímky naznačují, že firma chystá něco výrazně ambicióznějšího – model s přídomkem Ultra, který si troufá do revíru Samsungu a Applu.

Co je na fotkách vidět

Snímky ukazují kulatý displej obklopený číslovaným rámečkem, výraznou otočnou korunku na dvou hodinách a další tlačítko ve čtyři hodiny. Tělo má mít 46 milimetrů, což by z něj u řady Ultra dělalo jedinou velikost – přesně jak to řeší Samsung a Apple u svých nejodolnějších modelů.

moto watch ultra front 2

Popisky na zadní straně prozrazují nejvíc. Hodinky mají vestavěnou GPS, LTE, krytí IP68 a odolnost proti vodě do padesáti metrů. Právě LTE je nejdůležitější položka celého seznamu, protože právě ta současnému Moto Watch chybí a bez ní jsou hodinky vždycky jen přívěskem telefonu. Na zádech je také větší optický senzorový modul pro měření zdravotních údajů. Na fotkách se objevuje černý řemínek v kůži s červeným prošíváním a červenou vnitřní stranou.

Kde si zdroje protiřečí

A teď opatrně. Jeden zdroj mluví o pouzdře z nerezové oceli, druhý o hliníkovém rámu – tedy o rozdílu, který u prémiových hodinek rozhoduje o dojmu i ceně. Rozpor nikdo zatím nerozsoudil.

moto watch ultra front 3

Ještě podstatnější je otázka softwaru. Podle jednoho z reportů poběží hodinky na vlastním systému Motoroly typu RTOS, nikoli na Wear OS. Kdyby to platilo, znamenalo by to jasné rozdělení rolí: delší výdrž baterie výměnou za absenci aplikačního ekosystému. Pro část zákazníků je to výhra, pro jinou zásadní překážka. A pokud si má produkt s označením Ultra brousit zuby na Galaxy Watch Ultra, chybějící aplikace budou v každém srovnání první, co konkurence vytáhne.

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Vyměnili byste bohatý ekosystém aplikací za dvojnásobnou výdrž baterie?

Zdroje: Mac Observer, Android Headlines

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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