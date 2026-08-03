Motorola chystá vlastní Ultra hodinky. Galaxy Watch mají nečekaného soupeře Hlavní stránka Zprávičky Uniklé fotografie ukazují 46mm kulaté hodinky Motoroly s otočnou korunkou a číslovaným rámečkem Na zádech je uvedena podpora GPS, LTE, krytí IP68 a odolnost proti vodě do 50 metrů Zdroje se rozcházejí v materiálu těla i v tom, jestli poběží Wear OS, nebo vlastní systém Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Motorola na trhu s chytrými hodinkami dlouho existovala spíš formálně. Letošní Moto Watch je slušný, ale nenáročný kus za cenu okolo čtyř tisíc a navíc neumí LTE. Uniklé snímky naznačují, že firma chystá něco výrazně ambicióznějšího – model s přídomkem Ultra, který si troufá do revíru Samsungu a Applu. Co je na fotkách vidět Kde si zdroje protiřečí Co je na fotkách vidět Snímky ukazují kulatý displej obklopený číslovaným rámečkem, výraznou otočnou korunku na dvou hodinách a další tlačítko ve čtyři hodiny. Tělo má mít 46 milimetrů, což by z něj u řady Ultra dělalo jedinou velikost – přesně jak to řeší Samsung a Apple u svých nejodolnějších modelů. Popisky na zadní straně prozrazují nejvíc. Hodinky mají vestavěnou GPS, LTE, krytí IP68 a odolnost proti vodě do padesáti metrů. Právě LTE je nejdůležitější položka celého seznamu, protože právě ta současnému Moto Watch chybí a bez ní jsou hodinky vždycky jen přívěskem telefonu. Na zádech je také větší optický senzorový modul pro měření zdravotních údajů. Na fotkách se objevuje černý řemínek v kůži s červeným prošíváním a červenou vnitřní stranou. Kde si zdroje protiřečí A teď opatrně. Jeden zdroj mluví o pouzdře z nerezové oceli, druhý o hliníkovém rámu – tedy o rozdílu, který u prémiových hodinek rozhoduje o dojmu i ceně. Rozpor nikdo zatím nerozsoudil. Ještě podstatnější je otázka softwaru. Podle jednoho z reportů poběží hodinky na vlastním systému Motoroly typu RTOS, nikoli na Wear OS. Kdyby to platilo, znamenalo by to jasné rozdělení rolí: delší výdrž baterie výměnou za absenci aplikačního ekosystému. Pro část zákazníků je to výhra, pro jinou zásadní překážka. A pokud si má produkt s označením Ultra brousit zuby na Galaxy Watch Ultra, chybějící aplikace budou v každém srovnání první, co konkurence vytáhne. Vyměnili byste bohatý ekosystém aplikací za dvojnásobnou výdrž baterie? Zdroje: Mac Observer, Android Headlines Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Motorola únik informací wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025