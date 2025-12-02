Skládací Motorola Razr 60 teď stojí jen 13 tisíc! Má velký zadní displej a 50Mpx fotoaparát Hlavní stránka Zprávičky Motorola Razr 60 je nyní v Česku k dispozici za 12 990 Kč, což představuje slevu 25 % z původní ceny Skládací telefon nabízí 6,9" pOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a procesor MediaTek Dimensity 7400X Výbava zahrnuje 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, 4 500mAh baterii a 30W nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Skládací telefony bývají zpravidla dražší záležitostí, ale občas se najde výjimka. Alza právě teď nabízí letošní Motorolu Razr 60 za pouhých 12 990 Kč, což představuje slevu 5 tisíc korun oproti původní ceně 17 990 Kč. Za cenu běžného telefonu střední třídy tak můžete mít pěkně vypadající véčko s velkou a především schopnou zadní obrazovkou. Velký displej, který se složí do kapsy Výkon a fotoaparáty Baterie a konektivita Pro koho se Razr 60 hodí? Velký displej, který se složí do kapsy Po rozložení vás přivítá 6,9″ pOLED displej s rozlišením 2640 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Panel disponuje certifikací Pantone Validated, která garantuje věrné podání barev. Na přední straně složeného telefonu pak najdete 3,6″ vnější AMOLED displej s jemností 413 ppi a 90Hz obnovovací frekvencí. Slouží nejen pro rychlý přehled o notifikacích a ovládání základních funkcí, ale také na něm spustíte širokou škálu aplikací, ať už jde o kecálky a sociální sítě, mapy nebo třeba hudební přehrávače. V neposlední řadě může sloužit jako hledáček při pořizování selfie fotografií na hlavní fotoaparát. O zvuk se starají stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, které by měly obstát při sledování videí i poslechu hudby. Výkon a fotoaparáty Uvnitř tiká procesor MediaTek Dimensity 7400X doplněný o 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště. Jde o čipset střední třídy, který bez problémů zvládne běžné používání, sociální sítě i méně náročné hry. Na rozdíl od vlajkových skládaček typu Galaxy Z Flip7 zde ale nečekejte špičkový výkon, který by vás zvedl ze židle třeba při gamingu nebo střihu 4K obsahu. CHCI RAZR 60 V AKCI Fotografická výbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,7 a optickou stabilizací obrazu. Doprovází ho 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv se 120° zorným úhlem, který poslouží i pro makro snímky. Selfie kamera nabídne rozlišení 32 Mpx. Baterie a konektivita Motorola do Razr 60 umístila 4 500mAh baterii, bohužel však s podporou pouze pomalejšího 30W drátového nabíjení. Nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení, což u skládacích telefonů v této cenové kategorii není samozřejmost. Z dalších funkcí stojí za zmínku NFC pro bezkontaktní platby, podpora 5G sítí a kombinace single SIM s eSIM. Pro koho se Razr 60 hodí? Za necelých 13 tisíc korun získáte skládací telefon s výbavou, která by v klasickém provedení spadala do střední třídy. Razr 60 ocení zejména ti, kteří chtějí kompaktní zařízení do kapsy, ale zároveň nechtějí slevovat z velikosti displeje při sledování obsahu. CHCI RAZR 60 V AKCI Naopak pokud hledáte maximální výkon nebo potřebujete slot na paměťovou kartu, budete se muset poohlédnout jinde. Alternativou může být třeba Samsung Galaxy Z Flip7 FE, za který ani nebudete muset připlácet tolik peněz (Heureka jako nejnižší nabídku uvádí 15 100 Kč). Zaujala vás Motorola Razr 60 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Česko Motorola skládací telefon Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024