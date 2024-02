Motorola Moto Watch 40 jsou pěkné a velmi levné hodinky!

Motorola na našem trhu boduje především s levnými telefony

G54 Power Edition dlouhodobě patří k nejlepším telefonům za 5000 korun

Motorola by ráda v roce 2024 byla úspěšnější a to nejenom ve světě mobilních telefonů

Hodinky Motorola Moto Watch 40 jsou první vlaštovkou a myslím si, že velmi dobře kopírují kladné vlastnosti telefonů Motorola. Jsou elegantní, nabízí atraktivní design, vyváženou nabídku funkcí a vše korunuje rozumná cena pod hranicí 2000 korun.

Hodinky jsou nabízeny ve dvou barvách, kromě černého provedení si můžete pořídit rovněž verzi Rose Gold, která se bude líbit především něžnější polovině populace. Ještě jednou chválím design, ten se Motorole respektive mateřské společnosti Lenovo povedl.

Motorola Moto Watch 40 mají displej s úhlopříčkou 1,57 palce, spoléhají na vlastní uzavřený systém Moto Watch OS. Nic jiné by mi ale smysl nedávalo, Wear OS z mého pohledu ještě dlouhou dobu nebude kvalitním produktem. Nabízí sice širokou škálu aplikací, ale výdrž na jedno nabití je strašně nízká bez ohledu na konkrétní model hodinek. Myslím si, že Google má dostatečné kapacity na to, aby vyvinul lepší systém pro hodinky.

Zpátky k Motorola Moto Watch 40 – baterie má kapacitu 240 mAh, potěší certifikace IP67, pokud vás potká déšť (jakože dříve nebo později potká), hodinky si s ním bez problémů poradí. Na jedno nabití hodinky vydrží až deset dní, potěší příjemná hmotnost 26 gramů. Kromě snímače srdečního tepu vám hodinky změří rovněž okysličení krve.

Design není revoluční. Vůbec to nevadí…

Doma mám hodinky (přesněji řečeno chytrý náramek) Huawei Watch Fit 2, které se těm od Motoroly dost podobají. Totéž ostatně platí pro Xiaomi Smart Band 7 Pro, ani ten se vzhledově od novinky společnosti Motorola moc neliší. Ale za mě podobnost v oblasti designu vůbec nevadí, ostatně co ještě vymyslet na designu chytrého náramku s obdélníkovým displejem.

Uvidíme, jestli (a kdy) se hodinky dostanou do Evropy respektive na náš trh v České republice. Vzhledem k velké oblibě levných telefonů Motorola by mi ale jejich příchod na náš trh rozhodně dával velký smysl. Bylo by to vhodné doplnění portfolia a navíc by Motorola měla větší šanci si zákazníky udržet dlouhodobě a budovat větší zákaznickou bázi. Lenovo chce být společně s Motorolou světovou trojkou, k tomu ale vede dlouhá a složitá cesta…

Líbí se vám Motorola Moto Watch 40?

Zdroj: motowatch