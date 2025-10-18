Motorola Moto G86 Power 5G zlevnila pod 7 tisíc! Má obří baterii, krytí IP69 a jasný pOLED displej Hlavní stránka Zprávičky Motorola Moto G86 Power 5G klesla v Česku poprvé pod hranici 7 000 Kč Telefon s obří 6 720mAh baterií aktuálně pořídíte od 6 840 Kč Novinka nabízí pOLED displej s jasem 4 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Motorola v červnu do Česka přinesla model střední třídy Moto G86 Power 5G a od té doby jeho cena citelně klesla. V tuzemských e-shopech nyní telefon poprvé pořídíte za méně než 7 tisíc korun. Nejlevnější nabídka aktuálně představuje 6 840 Kč, ale pokud se řadíte ke spotřebitelům preferujícím nákupy z Alzy, i tam se dá pořídit v akci. Tamní cena 7 379 Kč stále patří k těm lepším na našem trhu. Rekordní baterie s výdrží na celý víkend Hlavním trumfem Moto G86 Power 5G je masivní 6 720mAh baterie, kterou Motorola označuje za svou dosud největší. Výrobce uvádí výdrž až 53 hodin na jedno nabití, což v praxi znamená pohodlné zvládnutí celého víkendu bez nutnosti dobíjení. Nevýhodou však může být pouze 30W nabíjení, s nímž Motorola zaostává za mnohými konkurenty v téže cenové kategorii (například o něco levnější Redmi Note 14 Pro zvládne 45 W). CHCI MOTO G86 POWER Prémiový displej s fantastickým jasem Motorola vybavila telefon pOLED displejem s 10bitovou barevnou hloubkou a podporou barevného prostoru DCI-P3, který běžně najdeme u dražších modelů. Obrazovka nabízí rozlišení 1220 x 2712 pixelů a vyniká především maximálním jasem 4 500 nitů, díky kterému zůstává dobře čitelná i na přímém slunci. Pro plynulé zobrazení se stará 120Hz obnovovací frekvence. Výkon a paměť pro náročnější uživatele Pod kapotou pracuje procesor MediaTek Dimensity 7300, který patří mezi výkonnější čipsety střední třídy. Telefon disponuje 8 GB operační paměti s možností softwarového rozšíření a nabízí také slot pro paměťovou kartu. K dispozici jsou stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos pro kvalitnější zvukový zážitek. KOUPIT MOTOROLU V AKCI Mezi zajímavé softwarové funkce patří Moto Unplugged pro digitální detox, kdy si můžete nastavit přístup pouze k vybraným aplikacím a kontaktům. Funkce Smart Connect zase umožňuje zobrazit obsah telefonu na televizi nebo počítači pro pohodlnější práci s aplikacemi. Trojice fotoaparátů s optickou stabilizací Fotografickou výbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač Sony LYTIA 600 se světelností f/1,88 a optickou stabilizací obrazu (OIS), který doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se zorným úhlem 118°. Ten současně funguje jako makro kamera pro detailní záběry zblízka. O selfie se stará 32Mpx přední kamera s clonou f/2,2, která zvládne natáčet video ve 4K rozlišení při 30 fps. Motorola přidává několik fotografických režimů včetně nočního vidění, profesionálního módu s možností ukládání RAW souborů nebo 360° panoramat. Pro koho je telefon za tuto cenu výhodný? S cenou 6 840 Kč představuje Moto G86 Power 5G zajímavou volbu především pro uživatele, kteří by rádi měli telefon s dobrou výdrží baterie a kvalitním displejem. Kombinace 6 720mAh baterie a pOLED obrazovky s jasem 4 500 nitů u konkurence jen tak lehce nenajdete. Díky certifikaci IP68/IP69 a vojenskému standardu MIL-STD 810H navíc zvládne i náročnější podmínky včetně prachu a vody. Láká vás Motorola Moto G86 Power 5G za cenu pod 7 tisíc korun? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon česko Motorola Sleva Střední třída Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024