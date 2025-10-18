TOPlist

Motorola Moto G86 Power 5G zlevnila pod 7 tisíc! Má obří baterii, krytí IP69 a jasný pOLED displej

  • Motorola Moto G86 Power 5G klesla v Česku poprvé pod hranici 7 000 Kč
  • Telefon s obří 6 720mAh baterií aktuálně pořídíte od 6 840 Kč
  • Novinka nabízí pOLED displej s jasem 4 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí

Adam Kurfürst
18.10.2025 16:00
Motorola Moto G86 Power 5G pantone cervena 1

Motorola v červnu do Česka přinesla model střední třídy Moto G86 Power 5G a od té doby jeho cena citelně klesla. V tuzemských e-shopech nyní telefon poprvé pořídíte za méně než 7 tisíc korun. Nejlevnější nabídka aktuálně představuje 6 840 Kč, ale pokud se řadíte ke spotřebitelům preferujícím nákupy z Alzy, i tam se dá pořídit v akci. Tamní cena 7 379 Kč stále patří k těm lepším na našem trhu.

Rekordní baterie s výdrží na celý víkend

Hlavním trumfem Moto G86 Power 5G je masivní 6 720mAh baterie, kterou Motorola označuje za svou dosud největší. Výrobce uvádí výdrž až 53 hodin na jedno nabití, což v praxi znamená pohodlné zvládnutí celého víkendu bez nutnosti dobíjení. Nevýhodou však může být pouze 30W nabíjení, s nímž Motorola zaostává za mnohými konkurenty v téže cenové kategorii (například o něco levnější Redmi Note 14 Pro zvládne 45 W).

Motorola Moto G86 Power 5G nabijeni
Prémiový displej s fantastickým jasem

Motorola vybavila telefon pOLED displejem s 10bitovou barevnou hloubkou a podporou barevného prostoru DCI-P3, který běžně najdeme u dražších modelů. Obrazovka nabízí rozlišení 1220 x 2712 pixelů a vyniká především maximálním jasem 4 500 nitů, díky kterému zůstává dobře čitelná i na přímém slunci. Pro plynulé zobrazení se stará 120Hz obnovovací frekvence.

Motorola Moto G86 Power 5G predni zadni strana

Výkon a paměť pro náročnější uživatele

Pod kapotou pracuje procesor MediaTek Dimensity 7300, který patří mezi výkonnější čipsety střední třídy. Telefon disponuje 8 GB operační paměti s možností softwarového rozšíření a nabízí také slot pro paměťovou kartu. K dispozici jsou stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos pro kvalitnější zvukový zážitek.

Mezi zajímavé softwarové funkce patří Moto Unplugged pro digitální detox, kdy si můžete nastavit přístup pouze k vybraným aplikacím a kontaktům. Funkce Smart Connect zase umožňuje zobrazit obsah telefonu na televizi nebo počítači pro pohodlnější práci s aplikacemi.

Trojice fotoaparátů s optickou stabilizací

Fotografickou výbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač Sony LYTIA 600 se světelností f/1,88 a optickou stabilizací obrazu (OIS), který doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se zorným úhlem 118°. Ten současně funguje jako makro kamera pro detailní záběry zblízka. O selfie se stará 32Mpx přední kamera s clonou f/2,2, která zvládne natáčet video ve 4K rozlišení při 30 fps. Motorola přidává několik fotografických režimů včetně nočního vidění, profesionálního módu s možností ukládání RAW souborů nebo 360° panoramat.

Motorola Moto G86 Power 5G fotoaparaty zelena

Pro koho je telefon za tuto cenu výhodný?

S cenou 6 840 Kč představuje Moto G86 Power 5G zajímavou volbu především pro uživatele, kteří by rádi měli telefon s dobrou výdrží baterie a kvalitním displejem. Kombinace 6 720mAh baterie a pOLED obrazovky s jasem 4 500 nitů u konkurence jen tak lehce nenajdete. Díky certifikaci IP68/IP69 a vojenskému standardu MIL-STD 810H navíc zvládne i náročnější podmínky včetně prachu a vody.

Láká vás Motorola Moto G86 Power 5G za cenu pod 7 tisíc korun?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
