Motorola Moto G85 5G za 4,5 tisíce nabízí skvělou výbavu. Vévodí jí jasný displej, vysoká odolnost a solidní čipset

Motorola Moto G86 5G klesla na českém trhu na rekordních 4 599 Kč

Telefon nabízí P-OLED displej s jasem až 4 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí

Výbava zahrnuje MediaTek Dimensity 7300, 256GB úložiště a certifikaci IP68/IP69

Publikováno: 9.11.2025 12:00

Střední třída telefonů Motorola dostává zajímavou cenovou injekci. Model Moto G86 5G se nyní prodává za 4 599 Kč, což představuje pokles o bezmála tři tisíce z původní ceny 7 490 Kč. Za tuto částku dostanete smartphone s pořádně jasným displejem, parádní odolností, solidním čipem a v neposlední řadě také povedeným designem.

Displej s extrémním jasem

Motorola vsadila na 6,67palcový P-OLED panel s rozlišením 2712 × 1220 pixelů, který dosahuje jemnosti 446 PPI. Nejimpozantnější parametr představuje maximální jas až 4 500 nitů, díky kterému obsah zůstane skvěle čitelný i na ostrém slunci. Obrazovka podporuje adaptivní 120Hz obnovovací frekvenci, standard HDR10+ a pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3. Pro ochranu využívá odolné sklo Corning Gorilla Glass 7i.

Odolnost hodná outdoorových telefonů

Přestože Moto G86 vypadá jako běžný elegantní smartphone, skrývá certifikaci IP68 a IP69 proti vodě a prachu. Telefon navíc splňuje vojenský standard MIL-STD 810H, který garantuje odolnost proti nárazům, vibracím a extrémním teplotám. Záda pokrývá příjemný materiál z veganské kůže v unikátních barvách Pantone, který dodává telefonu prémiový vzhled i grip.

Výkonný čipset a solidní kapacita pamětí

O výkon se stará osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7300 vyrobený 4nm technologií. Doplňuje ho 8 GB operační paměti, kterou lze rozšířit o dalších až 16 GB virtuální RAM. Interní úložiště nabízí 256 GB prostoru s možností rozšíření pomocí microSD karty až o 1 TB. Telefon běží na nejnovějším Androidu 15 s čistým prostředím Motoroly.

Trojice fotoaparátů se stabilizací obrazu

Hlavní 50Mpx fotoaparát využívá snímač Sony LYTIA 600 se světelností f/1,88 a optickou stabilizací obrazu (OIS). Doplňuje ho 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se zorným úhlem 118°, který slouží i jako makro kamera. Vpředu najdeme 32Mpx selfie kameru s clonou f/2,2. Všechny fotoaparáty zvládají natáčení videa v rozlišení 4K při 30 FPS.

5 200mAh baterie a moderní konektivita

Telefon pohání 5 200mAh baterie s podporou 30W rychlého nabíjení, která podle výrobce vydrží celý den intenzivního používání. Nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC pro bezkontaktní platby. Moto G86 nabízí kombinaci fyzické nanoSIM a eSIM, takže můžete používat dvě telefonní čísla současně. V displeji se ukrývá rychlá čtečka otisků prstů.

Dá se něco telefonu vytknout?

U smartphonu za tuto cenu samozřejmě nemůžeme očekávat bůhvíjak špičkovou výbavu, ale Motorola Moto G86 5G objektivně nabízí opravdu zajímavou kombinaci hardwarových prvků, které z ní činí zajímavou volbu pro každého, kdo nechce za telefon utratit více než 7 tisíc. Pěkně vypadá, využívá displej se skvělým jasem, čipset není žádná máčka a s certifikacemi IP68 a IP69 se nebojí ani vody. Osobně nejsem zrovna fanouškem 30W nabíjení, ale pokud telefon nabíjíte přes den pouze zřídkakdy, pak vás ani tento nedostatek nebude omezovat. Senzor Sony LYTIA 600 pak má velikost pouze 1/1,953″ palce, což není zrovna moc – při fotografování za zhoršeného osvětlení to dost možná pocítíte.

Na to, kolik stojí, je ale Motorola Moto G86 5G celkově velmi dobře vybaveným telefonem, který si díky své vyváženosti rozhodně najde spoustu příznivců. Pokud by vám ale tyto specifikace přece jen nestačily, doporučujeme se poohlédnout třeba po OnePlus Nord CE 5, který za příplatek tisícovky nabízí silnější čipset nebo výrazně rychlejší nabíjení.

Přemýšlíte o koupi Motoroly Moto G86 5G za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…