Extra levný telefon s gigantickou baterií. Motorola Moto G06 Power stojí v akci jen 2,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Motorola Moto G06 Power klesla na Alze z původních 3 499 Kč na pouhých 2 490 Kč Telefon nabízí obří 7 000mAh baterii s výdrží až 62 hodin a 256GB úložiště Za necelé 2,5 tisíce dostanete 6,88" displej s 120Hz obnovovací frekvencí a NFC Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Motorola začátkem roku uvedla na český trh cenově dostupný smartphone Moto G06 Power, který teď během Black Friday výprodejů najdete na Alze za výrazně sníženou cenu. Z doporučené ceny 3 499 Kč klesla cena na pouhých 2 490 Kč, což představuje slevu téměř tisícovky. Za tuto částku dostanete telefon s mimořádně velkou baterií a slušnou výbavou pro nenáročné uživatele. Obří baterie jako hlavní trumf Největší předností Motoroly Moto G06 Power je baterie s kapacitou 7 000 mAh, kterou výrobce označuje za největší v dané cenové kategorii. Motorola udává výdrž až 62 hodin při běžném používání, což v praxi znamená, že telefon zvládne klidně dva dny intenzivního provozu nebo několik dní lehčího používání. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor s výkonem 18 W, což sice není rekordní rychlost, ale vzhledem k ceně jde o přijatelný kompromis. Telefon váží 220 gramů a jeho rozměry činí 171,35 × 77,5 × 8,82 mm. Vzhledem k velikosti baterie jde o překvapivě rozumné hodnoty. Zadní strana telefonu je vyrobená z materiálu napodobujícího kůži v barvách Pantone Laurel Oak (hnědá) nebo Pantone Tapestry. Velký displej s rychlou obnovovací frekvencí Motorola vsadila na 6,88palcový IPS LCD displej s rozlišením HD+ (1640 × 720 pixelů). I když nejde o Full HD panel, pro běžné používání sociálních sítí a prohlížení webu je zcela dostačující. Potěší 120Hz obnovovací frekvence, která zajišťuje plynulé scrollování. Jas 600 nitů pak řadíme spíše k nižším hodnotám. Displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 3. KOUPIT MOTOROLU V AKCI Zajímavostí je funkce Water Touch, která umožňuje ovládání displeje i mokrými prsty. Pro poslech hudby nebo sledování videí jsou k dispozici stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos a funkcí Bass Boost pro silnější basy. Nechybí ani klasický 3,5mm jack pro sluchátka. Výkon pro nenáročné uživatele Pod kapotou pracuje osmijádrový procesor MediaTek Helio G81 Extreme s grafikou Mali-G52 MC2. Jde o čipset určený pro základní a střední třídu, který si poradí s běžnými aplikacemi, sociálními sítěmi, prohlížením webu nebo jednoduššími hrami. Pro náročnější 3D hry ale výkon stačit nebude. Telefon disponuje 4 GB operační paměti, kterou lze pomocí funkce RAM Boost virtuálně rozšířit až na 12 GB využitím vnitřního úložiště. Vnitřní úložiště má kapacitu 256 GB, což je na tuto cenovou kategorii nadstandardní hodnota. Paměť lze navíc rozšířit microSD kartou až o dalších 1 TB. Telefon běží na nejnovějším Androidu 15 s čistým prostředím bez zbytečných nadstaveb. Fotoaparáty pro základní snímky Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx se světelností f/1,8 a technologií Quad Pixel, která kombinuje 4 pixely do jednoho pro lepší výsledky při horším osvětlení. V praxi dostanete snímky s rozlišením 12,5 Mpx. Pro selfie slouží 8Mpx přední kamera. Video lze natáčet maximálně v rozlišení Full HD při 30 fps. Fotovýbava zahrnuje základní režimy jako noční vidění, portrét, panorama nebo profesionální režim s manuálním nastavením. K dispozici jsou také úpravy pomocí aplikace Fotky Google včetně funkcí využívajících umělou inteligenci. Praktické funkce a konektivita Motorola Moto G06 Power překvapí přítomností NFC čipu pro bezkontaktní platby, což v této cenové kategorii není samozřejmost. Telefon má certifikaci IP64 pro základní ochranu proti prachu a stříkající vodě. Pro rychlé odemykání slouží čtečka otisků prstů umístěná na boku telefonu. CHCI MOTO G06 POWER Z konektivity nechybí dual SIM (2× nano SIM + microSD), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac s podporou 2,4 i 5 GHz pásma, Bluetooth, GPS a podpora 4G LTE. Telefon podporuje také funkci Circle to Search pro rychlé vyhledávání pomocí zakroužkování objektů na displeji a integrovaného asistenta Google Gemini. Pro koho je telefon určený? Motorola Moto G06 Power za akční cenu 2 490 Kč představuje zajímavou volbu pro nenáročné uživatele, kteří od telefonu požadují především dlouhou výdrž na baterii. Ocení ji lidé, kteří tráví čas na sociálních sítích, prohlížejí web, občas si zahrají jednoduchou hru nebo potřebují telefon na delší cesty bez možnosti nabíjení. Velké úložiště 256 GB potěší ty, kdo si rádi ukládají fotky, videa nebo stahují obsah k přístupu offline. Naopak náročnější uživatelé hledající výkon pro moderní 3D hry nebo kvalitnější fotoaparát by měli sáhnout po dražších modelech. HD+ rozlišení displeje také nemusí vyhovovat každému, kdo je zvyklý na ostřejší Full HD panely. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 