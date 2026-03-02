TOPlist

Motorola má novou krabičku pro bezdrátové Android Auto. Víme, co přináší

  • Motorola na veletrhu MWC 2026 představila bezdrátový adaptér MA2 pro Android Auto s cenou kolem 40 dolarů
  • Novinka přináší odpojitelné kabely, fyzický vypínač a podporu párování dvou telefonů současně
  • Adaptér se začne prodávat v květnu, do USA dorazí ve třetím čtvrtletí letošního roku

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.3.2026 12:00
Ikona komentáře 2
motorola ma2 android auto v ruce

Motorola na okraj barcelonského veletrhu MWC 2026 přivezla nástupce svého oblíbeného bezdrátového adaptéru pro Android Auto. Model MA2 přichází s přepracovaným designem i několika praktickými vylepšeními, která by měla usnadnit každodenní používání. Detaily přinesl server Android Authority.

Co se změnilo oproti MA1

Zatímco původní MA1 měl zaoblený tvar a pevně připojený kabel, MA2 je plochý černý čtvereček s odpojitelnými kabely. V balení najdete jak USB-A, tak USB-C variantu kabelu, což zajišťuje kompatibilitu s širším spektrem vozidel. Novinkou je také fyzický vypínač, který zabrání nechtěnému připojení a vybíjení telefonu u aut s trvale napájenými USB porty.

motorola ma2 android auto baleni
Zdroj: Android Authority

Další praktickou funkcí je multipoint podpora – adaptér si zapamatuje dva telefony a mezi nimi lze přepínat jediným stiskem tlačítka. To ocení především rodiny sdílející jedno auto. O stavu připojení informuje LED indikátor.

Cena a dostupnost

Motorola MA2 by se měla začít prodávat v květnu. Americká cena je stanovena na přibližně 40 dolarů (zhruba 830 Kč v přepočtu). Informace o dostupnosti v Česku zatím nemáme.

Uvítali byste bezdrátový Android Auto adaptér od Motoroly?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024
android auto 13.4 novinky

Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší?

Jakub Kárník
20.12.2024
android auto

Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje

Jakub Kárník
19.12.2024
WhatsApp konec podpory

Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás?

Jana Skálová
22.12.2024