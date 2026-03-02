Motorola má novou krabičku pro bezdrátové Android Auto. Víme, co přináší Hlavní stránka Zprávičky Motorola na veletrhu MWC 2026 představila bezdrátový adaptér MA2 pro Android Auto s cenou kolem 40 dolarů Novinka přináší odpojitelné kabely, fyzický vypínač a podporu párování dvou telefonů současně Adaptér se začne prodávat v květnu, do USA dorazí ve třetím čtvrtletí letošního roku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 12:00 2 komentáře 2 Motorola na okraj barcelonského veletrhu MWC 2026 přivezla nástupce svého oblíbeného bezdrátového adaptéru pro Android Auto. Model MA2 přichází s přepracovaným designem i několika praktickými vylepšeními, která by měla usnadnit každodenní používání. Detaily přinesl server Android Authority. Co se změnilo oproti MA1 Zatímco původní MA1 měl zaoblený tvar a pevně připojený kabel, MA2 je plochý černý čtvereček s odpojitelnými kabely. V balení najdete jak USB-A, tak USB-C variantu kabelu, což zajišťuje kompatibilitu s širším spektrem vozidel. Novinkou je také fyzický vypínač, který zabrání nechtěnému připojení a vybíjení telefonu u aut s trvale napájenými USB porty. Zdroj: Android Authority Další praktickou funkcí je multipoint podpora – adaptér si zapamatuje dva telefony a mezi nimi lze přepínat jediným stiskem tlačítka. To ocení především rodiny sdílející jedno auto. O stavu připojení informuje LED indikátor. Cena a dostupnost Motorola MA2 by se měla začít prodávat v květnu. Americká cena je stanovena na přibližně 40 dolarů (zhruba 830 Kč v přepočtu). Informace o dostupnosti v Česku zatím nemáme. Uvítali byste bezdrátový Android Auto adaptér od Motoroly? Zdroje: 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Android Auto bezdrátové Android Auto Motorola Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší? Jakub Kárník 20.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024