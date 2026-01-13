Za 5 tisíc skvělá koupě! Motorola Edge 60 Fusion má rychlé nabíjení, jasný displej a vysokou odolnost Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 60 Fusion se nyní prodává od 5 152 Kč, při uvedení stála 7 490 Kč. Telefon zaujme 6,7" P-OLED displejem s jasem 4 500 nitů a 68W nabíjením TurboPower. Nechybí odolnost IP69, čipset MediaTek Dimensity 7300 a 50Mpx fotoaparát se snímačem Sony. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Motorola Edge 60 Fusion patří mezi nejzajímavější smartphony střední třídy letošního roku. Od svého uvedení na trh telefon výrazně zlevnil – zatímco původní cena činila 7 490 Kč, nyní jej můžete pořídit již od 5 152 Kč. Ušetříte tedy více než 2 300 Kč, což z telefonu dělá mimořádně atraktivní volbu pro ty, kdo hledají moderní design, kvalitní displej a rychlé nabíjení za rozumnou cenu. Displej, který zaujme jasem i rozlišením Motorola Edge 60 Fusion disponuje 6,7″ P-OLED displejem s rozlišením 2712 × 1220 pixelů, které výrobce označuje jako Super HD. Obrazovka podporuje 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulé scrollování a hraní her. Co však telefon odlišuje od konkurence, je maximální jas až 4 500 nitů v režimu HDR10+. Díky tomu zůstává displej čitelný i na přímém slunci. Panel pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3 a zobrazuje více než miliardu barevných odstínů díky 10bitové hloubce. Displej je navíc certifikován Pantone Validated, což zajišťuje věrné podání barev včetně odstínů pleti. Rámečky okolo obrazovky jsou tenké a telefon tak působí moderním dojmem. Výkon pro každodenní použití i hraní Pod kapotou pracuje osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7300 s frekvencí až 2,5 GHz. Čipset je vyráběn 4nm procesem a nabízí dobrý poměr mezi výkonem a energetickou efektivitou. Telefon se prodává ve variantách s 8 GB nebo 12 GB operační paměti LPDDR4X a 256 GB interního úložiště, které lze rozšířit pomocí microSD karty. CHCI EDGE 60 FUSION V AKCI Pro běžné používání, prohlížení sociálních sítí, streamování videa i méně náročné hry výkon zcela postačuje. Systém Android 15 v čisté podobě od Motoroly běží svižně a bez zbytečných přidaných aplikací. Fotoaparát se snímačem Sony LYTIA Hlavní fotoaparát využívá 50Mpx snímač Sony LYTIA 700C s velikostí pixelů 2,0 µm díky technologii Ultra Pixel. Objektiv má světelnost f/1,88 a disponuje optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 120°, který současně slouží pro makro snímky. Přední kamera nabízí 32 Mpx rozlišení s technologií Quad Pixel a umí nahrávat video ve 4K při 30 fps. Telefon podporuje různé fotografické režimy včetně portrétů, nočního vidění a profesionálního režimu s manuálním nastavením. Baterie s rychlým 68W nabíjením Motorola Edge 60 Fusion obsahuje baterii s kapacitou 5 200 mAh, která by měla bez problémů vydržet celý den intenzivního používání. Hlavní předností je však 68W nabíjení TurboPower. Podle výrobce stačí pouhých 8 minut u nabíječky, abyste získali energii na celý den. Nabíječka bohužel není součástí balení, v krabici najdete pouze oboustranný USB-C kabel a ochranné pouzdro. Odolnost na vysoké úrovni Telefon splňuje stupeň krytí IP69 a IP68, takže zvládne ponoření do vody i ostřik proudem. Konstrukce navíc odpovídá vojenskému standardu MIL-STD-810H – telefon by měl přežít pád z výšky 1,22 metru a fungovat v teplotách od -20 °C do +60 °C. Displej chrání sklo Corning Gorilla Glass 7i. S hmotností 178 gramů a tloušťkou necelých 8 mm patří telefon k příjemně lehkým a kompaktním zařízením ve své kategorii. Pro koho je Motorola Edge 60 Fusion vhodná? Za aktuální cenu kolem 5 tisíc korun představuje Motorola Edge 60 Fusion zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají kvalitní displej s vysokým jasem, rychlé nabíjení a odolnou konstrukci. Telefon ocení také příznivci téměř čistého Androidu bez mnoha zbytečných přídavků. KOUPIT MOTOROLU EDGE 60 FUSION Kompromisy najdeme především v absenci bezdrátového nabíjení a pomalejším USB 2.0 portu. Fotoaparát je na svou třídu solidní, ale od vlajkových lodí jej dělí propast. Pokud však hledáte vyvážený telefon s moderním designem a nechcete utrácet za vlajkové modely, Edge 60 Fusion za současnou cenu rozhodně stojí za zvážení. Zaujala vás Motorola Edge 60 Fusion za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Motorola Sleva Střední třída