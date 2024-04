Nová vlajková loď od Motoroly vyjde už zítra

Edge 50 Ultra dostane podporu bleskurychlého nabíjení

Dále nabídne periskopický teleobjektiv a 144Hz displej

Motorola by už zítra měla představit nový model Edge 50 Ultra, který stane na pomezí vlajkové a střední třídy. Zatímco jeho rendery unikly už nějakou dobu nazpět a daly nám pohled na to, co od telefonu očekávat po jeho designové stránce, nyní si můžeme díky únikům předčasně rozebrat jeho kompletní parametry. Také se nám podařilo zjistit, kolik bude zhruba stát v Česku – jeden z tuzemských prodejců má mobil zalistovaný ve verzi 16GB/1TB s cenou 21 936 Kč.

Motorolu Edge 50 Ultra jsme spatřili na webu méně známého prodejce elektroniky, který mnohá zařízení neprodává s doporučenou cenou. Je tedy možné, že se oficiální cena pro český trh bude trošku lišit, ale pro základní odhad by měl tento nález stačit.

Co se týče výbavy, internetem koluje kompletní výpis parametrů (na X ho zveřejnil například známý insider Abhishek Yadav). Mezi hlavní přednosti telefonu se má řadit 125W nabíjení kabelem a podpora 50W bezdrátového dobíjení, periskopický teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx nebo 144Hz obnovovací frekvence displeje.

Specifikace Motorola Edge 50 Ultra (očekávané) Displej OLED panel, 1,5K, 144Hz frekvence Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm technologie) Baterie 4 500 mAh, 125W drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení Zadní fotoaparáty 50Mpx širokoúhlý, 50Mpx ultra širokoúhlý, 50Mpx periskopický teleobjektiv (3,2násobný optický zoom) Selfie kamera neznáme Rozměry a hmotnost neznáme Software Android 14

Proslýchá se, že Motorola Edge 50 Ultra obdrží kovový rám a senzor pro snímání otisků prstu zabudovaný pod displejem. Za zmínku rovněž stojí stupeň krytí IP68. Telefon by měl vyjít minimálně ve třech barevných verzích, a to zelené, béžové, která působí „dřevěně“, a broskvově oranžové (Peach Fuzz, Pantone barva roku 2024).

Jak se Motorola Edge 50 Ultra líbí vám?

Zdroje: vlastní, X, Weibo