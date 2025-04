Dva telefony za cenu jednoho! O2 přináší zajímavou nabídku, musíte si ale pospíšit

Operátor O2 přichází se zajímavou nabídkou, která může vyřešit hned několik problémů najednou. Až do 14. dubna si můžete pořídit dva telefony za cenu jednoho, což je řešení, které se hodí v několika situacích. Ať už potřebujete vyměnit dva zastaralé přístroje v rodině, hledáte pracovní a osobní telefon v jednom, nebo třeba přemýšlíte nad dárkem pro partnera či potomka, tahle akce vám může přijít vhod. Vyplatí se ale vůbec? Pojďme se na ní společně mrknout.

Dva telefony s rozdílnými ambicemi

Za 8 989 Kč dostanete Motorolu Edge 50 Neo s 256GB úložištěm a k ní jako bonus model Moto G34 se 128GB úložištěm za symbolickou korunu. Jde o poměrně zajímavou kombinaci – zatímco Edge 50 Neo cílí na střední třídu s lepší výbavou, Moto G34 je typický zástupce nižší třídy.

Osobně mi tato nabídka dává smysl hlavně pro páry nebo rodiče s dětmi. Edge 50 Neo si může nechat náročnější uživatel, zatímco G34 se svými parametry bohatě postačí třeba pro teenagera, který potřebuje základní komunikaci a sociální sítě. Nebo naopak – moderní telefon pro mladšího člena domácnosti a jednodušší model pro babičku či dědečka, kterým stačí volání a občasné focení.

Co vlastně kupujete?

Hlavní model Motorola Edge 50 Neo nabízí slušnou výbavu v čele s 6,4″ P-OLED displejem a procesorem MediaTek Dimensity 7300. Na telefon střední třídy má nadstandardní voděodolnost (IP68), takže se nemusíte bát, že by vám spadl do vody. Zajímavý je i 50Mpx fotoaparát nebo příjemné rozměry, Edge 50 Neo patří k tomu nejmenšímu, co můžete pod 10 tisíc koupit.

Druhý telefon, Moto G34, je pak základní model s 6,5″ IPS displejem a procesorem Snapdragon 695. Nic převratného, ale pro běžnou komunikaci, sociální sítě a základní focení naprosto dostačující.

Proč je teď dobrá doba na výměnu telefonu

Z dat O2 vyplývá, že téměř 70 % jejich zákazníků používá telefon se zastaralým operačním systémem bez podpory výrobce.

Od února letošního roku už není podporován ani Android 12, což znamená, že pokud máte starší systém, váš telefon je zranitelnější vůči různým bezpečnostním hrozbám. Oba nabízené modely běží na novějších verzích Androidu a nabízejí podporu 5G sítí, což znamená, že budou použitelné i v příštích letech.

K akci můžete navíc přihodit i tzv. Eco Bonus – pokud do prodejny O2 přinesete jakýkoliv starý telefon k ekologické likvidaci, dostanete slevu 500 Kč. To mi přijde jako fajn řešení, protože staré telefony často končí někde v šuplíku a je lepší je ekologicky zlikvidovat, pakliže nemají vyšší hodnotu na bazarovém trhu.

Doplňky se slevou

Pokud si telefony pořídíte, máte možnost je rovnou ochránit – ve stejném termínu nabízí O2 také 60% slevu na ochranné kryty a sklíčka značky Esperia.

Za mě je kombinace těchto dvou telefonů za necelých 9 tisíc vcelku zajímavá nabídka, která má potenciál vyřešit několik problémů najednou. Nejde o žádné špičkové modely, ale na běžné používání bohatě stačí. Navíc ta možnost pořídit dva telefony najednou je docela praktická – jeden pro vás, druhý třeba pro člena rodiny.

Pokud o nákupu uvažujete, máte čas do 14. dubna. Na nákup můžete využít jak kamenné prodejny O2, tak jejich e-shop, kde vám druhý telefon přihodí do košíku automaticky.

Co říkáte na novou nabídku od O2?

Zdroj: O2 Blog, tisková zpráva