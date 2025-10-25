Nejlepší telefon za necelých 5 tisíc! Tahle Motorola má nádherný displej, eSIM a schopný čipset Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 50 Fusion zlevnila z téměř 10 000 Kč (loňský start prodeje) na aktuálních 4 695 Kč Nabízí IP68, P-OLED 144Hz displej, 68W nabíjení, 50Mpx foťák a stereo reproduktory Snapdragon 7s Gen 2 není nejrychlejší čip, ale konkurence v této ceně má ještě slabší procesory Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Když loni Motorola uvedla na český trh model Edge 50 Fusion, stál téměř 10 000 Kč. Šlo o střední třídu s poměrně solidní výbavou, ale ta cena byla na hraně – za podobné peníze se daly sehnat telefony s lepším výkonem nebo lepšími foťáky. Od té doby ale uběhl více než rok a cena se propadla na úroveň, kde Edge 50 Fusion začíná dávat mnohem větší smysl. Podle serveru Heureka.cz je dnes dostupná od 4 695 Kč. A za tu cenu je to najednou úplně jiná hra. Co za necelých pět tisíc dostanete Edge 50 Fusion není žádný vlajkový model, ale papírově vypadá výbava docela slušně. Začněme displejem: 6,67palcový P-OLED panel s 144Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2400 × 1080 pixelů. Jasnost až 1600 nitů znamená, že si telefon poradí i se silným sluncem. Důležitý je i stupeň krytí IP68 – tedy ochrana proti prachu a vodě. Většina konkurence v této ceně nabízí maximálně IP54, což je proti vodě jen minimální ochrana před postříkáním. IP68 znamená, že telefon klidně ponořte do vody až na půl hodiny do hloubky 1,5 metru, což je úplně jiná liga. CHCI MOTOROLU V AKCI Fotoaparát se skládá ze dvou senzorů: 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a 13Mpx širokoúhlý. Přední kamerka má 32 megapixelů. Video umí natáčet v 4K rozlišení a nechybí ani LED přisvětlovací dioda. Zvuk zajišťuje hybridní stereo sestava, což je v této cenové kategorii spíše vzácnost, hromada konkurence má jen jeden reproduktor. Baterie má kapacitu 5000 mAh a podporuje 68W rychlé nabíjení. To je opět nadprůměr – většina telefonů v tomto cenovém segmentu nabízí maximálně 33W, často dokonce jen 18W. Snapdragon 7s Gen 2: stačí to? Největší kompromis Edge 50 Fusion byl procesor Snapdragon 7s Gen 2. Rozhodně nejde o výkonový zázrak – v benchmarcích zaostává za špičkovými čipy řady Snapdragon 8 Gen nebo MediaTek Dimensity 9000, které lze najít v ceně okolo 10 tisíc. Ale pozor: v této ceně se stejně nic lepšího neseženete. Za necelých 5 tisíc korun totiž konkurence nabízí většinou telefony s čipy Snapdragon řady 6xx, které jsou ještě o pořádný kus slabší. Nebo pokud najdete model s Dimensity 7300, bude mít jiné kompromisy – třeba jen IP54 ochranu, pomalejší nabíjení, slabší fotoaparát nebo mono reproduktor. CHCI MOTOROLU V AKCI Snapdragon 7s Gen 2 dostačující pro běžné používání – sociální sítě, prohlížení webu, běžné hry typu Call of Duty Mobile nebo PUBG na středních detailech. Závěr: za necelých pět tisíc těžko hledat lepší Motorola Edge 50 Fusion není dokonalý telefon – procesor by mohl být rychlejší, chybí microSD slot a HDR podpora u displeje. Ale za 4 695 Kč dostáváte mobil s IP68 ochranou, 144Hz OLED displejem, 68W nabíjením, stereo reproduktory a solidním fotoaparátem. A třeba také eSIM. To všechno v jednom balení za tuto cenu prostě jinde nenajdete. CHCI MOTOROLU V AKCI Když se Edge 50 Fusion prodával za deset tisíc, byl to průměrný telefon s průměrnou cenou. Teď za necelých pět tisíc je to najednou jedna z nejlepších voleb v nižší střední třídě. Pokud hledáte odolný, rychle nabíjející a hezky vypadající telefon a výkon vás nezajímá až tolik, těžko najdete lepší poměr cena/výkon. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Motorola Motorola Edge 50 Fusion slevy Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024