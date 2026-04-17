Naprostá anomálie! Motorola Edge 50 Fusion stojí jen 3,5 tisíce a přitom nabízí fantastickou výbavu Motorola Edge 50 Fusion je levný smartphone s prémiovými prvky — zakřivený P-OLED displej, 256GB úložiště a 68W nabíjení Původně 5 990 Kč, nyní 4 499 Kč a s kódem ALZADNY20 vyjde na 3 599 Kč — sleva 40 % Za 3 600 Kč asi nejkomplexnější výbava, kterou v téhle kategorii najdete — včetně slušného čipu Jakub Kárník Publikováno: 17.4.2026 18:00 V cenové kategorii kolem tří až čtyř tisíc většinou narazíte na kompromisy, které člověka po týdnu používání začnou dohánět — pomalý čipset, chabý displej, mizerné nabíjení. Motorola Edge 50 Fusion je nyní na Alze za 3 599 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20, a pokud by si někdo pamatoval startovní cenu 5 990 Kč, tak je to poměrně dramatický pokles. Za tyhle peníze u nikoho jiného tak komplexní výbavu nedostanete — a v recenzích se přesně tahle teze neustále opakuje, uživatelé si telefon vybavují jako „spoustu muziky za málo peněz". Výbava, která převyšuje cenovku S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levný telefon, který ale nedělá kompromisy velké kompromisy — displej a úložiště jsou o třídu výš, než byste v této cenovce čekali.⚠: Zvažte, že softwarová podpora od Motoroly není dlouhodobá záležitost a při prvotní aktivaci se automaticky instaluje bloatware typu Temu (dá se ale odinstalovat).💡 Za 3 599 Kč dostanete 6,67″ P-OLED displej s 144 Hz a jasem 1 600 nitů, Snapdragon 7s Gen 2, 256GB úložiště, 68W nabíjení, IP68 a slušný 50Mpx fotoaparát s OIS. Výbava, která převyšuje cenovku Srdcem Edge 50 Fusion je 4nm Snapdragon 7s Gen 2, a to je klíčové srovnání. V téhle cenovce totiž většina konkurence spoléhá na MediaTek Helio G99 nebo podobně slabé čipy — Motorola nabízí Qualcomm střední třídy, který je v praxi znatelně rychlejší. Uživatelé se v recenzích shodují, že systém běží svižně, neseká se a na běžné používání včetně občasného hraní je výkon více než dostatečný. Následuje displej, který je zcela upřímně nadstandardní — P-OLED se 144 Hz, zakřivenými hranami a jasem 1 600 nitů je v kategorii pod čtyři tisíce raritou. K tomu se přidá 256GB úložiště (což bývá obvykle doména dvakrát dražších modelů), 68W rychlé nabíjení a odolnost IP68. Hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací odvádí za denního světla slušnou práci a umí i 4K video — uživatelé ho hodnotí jako „adekvátní ceně", což je při téhle cenovce vlastně pochvala. S čím počítat Motorola dlouhodobě není známá nejdelší softwarovou podporou, takže s aktualizacemi Androidu nečekejte žádné zázraky — jeden z recenzentů to v komentáři trefně označil jako „jediná obava u tohoto telefonu". Uživatelé také upozorňují na to, že se při první aktivaci automaticky nainstaluje bloatware jako Temu a další sponzorované aplikace, ale dají se bez problémů odinstalovat po prvním restartu. Přibalený kryt je sice v ceně (což ocení každý), ale podle recenzí je dost kluzký a doporučuje se koupit klasický TPU obal. Jeden uživatel také hlásil problémy s kvalitou zpracování konkrétního kusu — restarty, záseky a nefunkční mikrofon — ale v celkovém hodnocení 4,9 z 5 při 75 recenzích to vypadá spíš jako výjimka. Jaká výbava je pro vás v téhle cenovce prioritou — displej, čipset, nebo nabíjení?