Konec posílání opileckých SMS: Podívejte, s čím přišla jedna čínská firma

Alkoholem zamotanou hlavu napadne, že je super nápad vytáhnout mobil a začít psát třeba vytoužené osobě nebo kamarádům zprávy, které byste jinak asi normálně neposlali. Taky tu situaci znáte? Ocitla se v ní asi velká část lidí. Hned následující ráno přitom ve většině případů následuje mrzení. Jenže jak takovým situacím předcházet? Když nemáte po ruce parťáka, který by vám to rozmluvil, je to hlavně o vlastní vůli. Případně můžete zkusit věřit technologiím. Už dříve tu byly pokusy podobné chování zarazit pomocí aplikace. Teď si dokonce jedna menší čínská společnost patentovala mód proti posílání opileckých zpráv pro Android telefony.

Název této firmy je Gree Electronics a její nápad je vcelku jednoduchý. Uživatel by před popíjením aktivoval speciální funkci, která by měla dohled nad běžnými aplikacemi pro chatování. Skrze tento “filtr” by se pak majitel telefonu dostal pouze po úspěšně splněném testu střízlivosti. Z dokumentů bohužel zatím není jasné, jak přesně by měly vypadat. Tento mód proti posílání opileckých zpráv by měl v systému Android zapínat také zjednodušený režim pro interakci s mobilem.

