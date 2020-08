Mobvoi TicWatch GTX oficiálně: zajímavé hodinky za 1 300 korun

Společnost Mobvoi včera oficiálně představila hodinky TicWatch GTX. Tato firma je známá pro své hodinky se systémem Wear OS, ovšem tento model jde opačným směrem. Nabízí opravdu nízkou pořizovací cenu, spoustu funkcí i parádní minimalistický design. Pojďme se na ně podívat.

Mobvoi TicWatch GTX oficiálně

TicWatch GTX vyjdou v USA pouze na 59 dolarů, tedy asi 1 300 korun bez daně. To znamená, že je v něm i levnější hardware, na němž by Wear OS nefungoval ideálně. Uvnitř tiká procesor RLC8762C, kterému sekunduje pouhých 160 kB paměti RAM. Má to ale i své výhody. Zejména výdrž baterie, která se nemůže s hodinkami s operačním systémem od Googlu vůbec rovnat. Dle Mobvoi vydrží až 10 dní, při běžném používání pak asi 7 dní.

Hodinky podporují sledování srdeční frekvence 24 hodin v kuse, sledování spánku, několik sportovních režimů a ochranu IP68. Co se týče velikosti průměr činí 48mm a přední stranu pokrývá 1,28 TFT panel. Mobvoi se zatím k ODM OS (vlastnímu operačnímu systému) nijak nevyjádřil a neukázal jeho další funkce. Pouze víme, že si budeme moci vybrat ze 20 různých ciferníků a bude možné stahovat fotografie z telefonu.

Jsou dle vás hodinky zajímavé?

Zdroj: 9to5google.com