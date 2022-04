Velký přehled: Jak jsou na tom Češi s internetem a mobily?

V podstatě všichni Češi od 16 do 44 let mají nějaký mobilní telefon. Mladí lidé mají z 99 % telefony chytré, dvě třetiny seniorů ve věku nad 65 let mají naopak tlačítkový. K internetu je u nás připojeno více než 82 procent lidí. Tyto a další statistické zajímavosti ze sféry tuzemského využívání IT technologií přináší nově publikovaný dokument Informační společnost v číslech 2022, který zpracovává Český statistický úřad.

Statistiky a grafy je možné si prohlédnout v kategoriích od domácností až po zdravotnictví. Z čísel například vyplývá, že mobilní internet v loňském roce používalo již 72 % lidí, přičemž v roce 2015 to bylo jen 37 %. Obrovský skok přitom nastal hlavně u starších generací. Před osmi roky používala mobilní připojení jen asi tři procenta lidí ve věku nad 65 let. V současnosti je to bezmála 22 procent.

Z dat rovněž vyplývá, že zhruba třetina Čechů má účet na sociálních sítích, přičemž mírně převažují ženy. Ve věkové kategorii od 16 do 24 let na nich chybí jen pět lidí ze sta, v případě seniorů je na nich přítomný jen každý desátý.

Jaké další zajímavost jste ve statistikách našli?