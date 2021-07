Nejočekávanější mobilní telefon letošního léta OnePlus Nord 2 5G je skladem!

Komerční článek

Už nyní trhá prodejní rekordy

Letošní Nord to rozjíždí ve velkém stylu. Jeho superrychlé 5G, responzivní hraní nebo super foťáky můžete mít už dnes, protože OnePlus Nord 2 5G už je skladem u prodejce HURAMOBIL.CZ a čeká přímo na Vás. Letošní Nord si od předchůdce vypůjčil 6,43″ AMOLED displej s krásně sytou černou a poměrem 20:9. Na své si přijdou také fanoušci vyšší frekvence displeje, protože zobrazovač umí až 90 Hz. OnePlus Nord 2 5G skvěle pracuje také s tmavým režimem, který najdete napříč celým systémem a zde tedy AMOLED displej pomůže prodloužit i výdrž baterie. Vlastností displeje využívá výrobce opravdu maximálně a tak se můžete těšit také na funkci always on.

S výkonem osmijádrového procesoru MediaTek Dimensity 1200 porazí OnePlus Nord 2 5G kdejakého konkurenta díky sestavě jader, která se přizpůsobí jakkoliv náročnému úkolu. Na náročné úlohy je tu připraveno procesorové jádro s frekvencí až 3 GHz. Procesor má ale i slabší jádra, která se projeví u méně náročných úkolů a pomohou šetřit baterii, protože není přece potřeba chodit s kanónem na vrabce, to dá rozum. Energii dodává telefonu baterie se slušnou kapacitou 4500 mAh a i díky všemožným optimalizacím by žádaná denní výdrž neměla být problémem. Nabíječku tak můžete v klidu nechat přes den doma. Když ale energie dojde a je potřeba dočerpat šťávu, tak baterii nabijete s neskutečnou rychlostí pomocí 65W výkonu skrze USB-C připojení. Výrobce nezapomněl ani na zabezpečení a Vy tak můžete používat super rychlou čtečku otisků prstů rovnou v displeji.

OnePlus Nord 2 5G vyniká i u focení. Parádní zadní optika zdatně využívá scény-rozpoznávající umělé inteligence a LED blesku pro dechberoucí snímky, ať už jste v jakékoli situaci. Hlavní 50Mpx čočka s optickou stabilizací Vám umožňuje pořídit snímky plné uchvacujících detailů. Díky druhé 8Mpx 119° širokoúhlé kameře zachytíte velké objekty, které by se do normálního záběru nevešly a s třetí 2Mpx monočočkou je černobílá fotografie pomocí Nordu naprostá lahůdka.

Zakoupit můžete OnePlus Nord 2 5G hned teď v modré či šedé barvě od 10 290 Kč u prodejce HURAMOBIL.