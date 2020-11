Mobilní aplikaci máme dnes už téměř na všechno. Komunikace s obcí nebo městem, ale často probíhá stejně jako před třiceti lety. Česká aplikace Mobilní Rozhlas umožňuje obcím posílat novinky občanům přímo do mobilu. Občané zase mohou jednoduše posílat podněty svojí samosprávě. Jak to funguje a co všechno aplikace umí?

Aplikaci Mobilní Rozhlas už používá přes 1000 obcí a jejich počet nejspíš brzy významně vzroste. Společnost Neogenia, která aplikaci vyvíjí totiž teď nabídla všem obcím zdarma zapojení do programu rozesílání novinek. Aplikaci lze napojit na obecní web pomocí RSS kanálu. Aplikace už má prý přes 460 tisíc registrovaných uživatelů a jejich počet prý rychle stoupá. Možnosti aplikace Mobilní Rozhlas totiž nekončí jen jednoduchým příjmem zpráv od místní samosprávy.

Občané se můžou moderním způsobem zapojit do dění ve svém bydlišti. Uživatelé například mají možnost samosprávu upozornit na různé nešvary jako rozbitý městský mobiliář nebo černou skládku. Vše stačí vyfotit a sepsat do aplikace. Aplikace pomáhá i při řešení ztrát a nálezů nebo při pátrání po ztracených zvířatech. Všechny důležité body zájmu je také možné zobrazovat přímo na mapě. Aplikace Mobilní Rozhlas vlastně přináší jen to, na co jsme zvyklí skoro ve všech oblastech života. Při komunikaci s místní samosprávou to zní téměř jako sci-fi.

