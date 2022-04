Xiaomi chystá odlehčený systém MIUI Go pro levné mobily

Přibližně před pěti lety představila společnost Google odlehčenou verzi systému Android, a to sice Android Go. Ten slouží v některých telefonech, které nemají výkon na to, aby snesly plnohodnotnou verzi zeleného robota a nyní se Xiaomi chystá k podobnému kroku.

MIUI Go má být postaveno na Androidu 11 Go

V systému Android Go nalezneme celou řadu odlehčených aplikací jako třeba YouTube Go, Google Maps Go či Gmail Go, které zabírají méně místa a zároveň jsou uzpůsobeny tak, aby nebyly tak náročné na hardware. S tím se samozřejmě pojí fakt, že nenabízí některé funkce či líbivý design. Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o chystaném mobilu Poco C40, což má být vůbec první mobil s nadstavbou MIUI Go. Očekává se, že bude postavená na systému Android 11 Go.

Jak moc bude MIUI Go je zatím ve hvězdách. Každopádně lze tipovat, že bude Xiaomi útočit především na trhy, kde nejsou smartphony samozřejmostí. U nás se sice některé modely s Android Go prodávají, ovšem že by šlo o nějaký tahák se říct nedá.

Jaké šanci dáváte MIUI Go?

Zdroj: gizchina.com