Intel se poslední dobou potýká s problémy při výrobě i při domlouvání zakázek

Konkurence ho válcuje jak na desktopech, tak v oblasti her nebo umělé inteligence

Qualcomm přišel s nabídkou k odkoupení Intelu

Deník Wall Streat Journal zvedl pozdvižení informací, že společnost Qualcomm oslovila Intel s nabídkou koupě. Ano, čtete správně. Intel, společnost, která diktovala pravidla, a která byla nedostižitelná, se potýká s obrovskou ztrátou a naopak Qualcomm, který vyráběl „jen“ čipy do mobilů, je na tom tak dobře, že si mohla dovolit učinit mu nabídku na odkoupení.

Vše je ale zatím jen ve fázi zbožného přání. Qualcomm nabídku opravdu vyslovil, to potvrdil i další deník New York Times, ale to vůbec neznamená, že ke koupi opravdu dojde. Pokud by Intel byl k mání, pravděpodobně by se objevili i další zájemci. Také cena za svého času nejhodnotnější společnost na světě by nebyla nijak malá. A v neposlední řadě by se k takové fúzi musela vyslovit pěkná řádka úřadů, kterým by se vznik takového monstra na poli polovodičů vůbec nemusel zamlouvat.

Snapdragon 8 Gen 4

Intel se poslední dobou potýká s problémy a vykázal ztrátu 1.6 miliardy dolarů. Zápasí jak s kvalitou výroby, tak se bezpečností, kdy se v jeho procesorech objevují různé zranitelnosti, jejichž opravy mají dopad na výkon. Velkou ránou byla ztráta zakázky pro čipy do chystané Playstation 6. Stejně tak se Intelu nedaří v herní oblasti, kde ho válcuje nVidia, o umělé inteligenci ani nemluvě. Stále jde ale o velmi lákavé sousto. Obrovskou hodnotu mají samozřejmě jeho továrny, ale také patenty, o prestiži nemluvě.

Zdroj: the verge