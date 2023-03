Minirecenze pásku Philips Hue Play Gradient: Super podívaná

Před pár dny se mi dostal do ruky zajímavý “smart” prvek, který jsem chtěl vyzkoušet snad od první chvíle, kdy jsem ho zahlédl. Když se objevila možnost testování pravděpodobně toho nejlepšího, co v oboru je, a nastala příležitost spojit zábavu s prací, neváhal jsem. O čem je řeč? O ambientním LED osvětlení monitoru, které dokáže reagovat na obsah na obrazovce a vizuálně ji rozšiřovat svícením do pozadí. Otestoval jsem nalepovací Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip, který se snaží skrze bezdrátové připojení vyrovnat zabudovaným technologiím typu Ambilight.

Co je to minirecenze? Myslíme si (a věříme, že s námi budete souhlasit), že ne každý produkt nutně vyžaduje dlouhodobé podrobné testování, posouzení všech detailů a tradiční formát velké recenze. Rozhodli jsme se tedy zavést “minirecenze” se zhodnocením těch nejdůležitějších prvků daného zařízení. Jsou rychlejší na vytvoření, kratší na přečtení… a přitom v nich snad najdete vše podstatné.

How to install the Play gradient lightstrip for PC: 1 monitor

Celá sestava je složená z jednoho flexibilního LED pásku (ve skutečnosti je to trubice s hranami po stranách), napájecího adaptéru s metrovým kabelem, ovládací Zigbee jednotky a několika nalepovacích úchytů. Kabel k adaptéru by rozhodně mohl být trochu delší. Na pracovním stole mám zásuvky na boku a zatímco kabel k monitoru je i tak po zapojení pohodlně schovaný ve žlábku pod deskou, ten od Philips světla se nevzhledně kroutí na povrchu. Stačilo by třeba 50 cm přidat.

Instalace je jinak poměrně snadná, jen je dobré si umístění úchytů před nalepováním dobře rozvrhnout. Klidně i vyměřit. Mimochodem, tato “single” varianta se hodí na monitory s úhlopříčkou od 24 do 27 palců. Než se ale člověk pustí do fyzické montáže, musí vědět, že bezpodmínečně potřebuje také Philips Hue (nebo jiný podporovaný) bridge neboli prostředníka mezi osvětlením a ovládacím zařízením (tady je to ve finále hlavně PC).

Jakmile se uživatel prokouše základním spárováním s “bránou”, k čemuž nejlépe poslouží mobilní aplikace Philips Hue (a dost možná bude potřeba vyhledat světlo pomocí šestimístného sériového čísla, protože běžné skenování bezdrátových zařízení kupodivu opakovaně nic nenajde – vlastní zkušenost), může se pustit do konfigurace, která pak posune možnost dalšího nastavování na stranu počítače.

Aby mohly být do LED pásku odesílány instrukce ze strany prográmku pro PC (k dispozici jsou verze pro Windows i Mac), je nejprve potřeba na telefonu vytvořit takzvané zábavné zóny. V mém případě jde o “herní stůl”. Aplikace tímto procesem uživatele spolehlivě provede a nejde o nic komplikovaného. Pak už je možné řídit Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip rovnou z plochy počítače, což je žádoucí stav.

PC program Philips Hue Sync umí světlo úplně vypínat či zapínat, ladit teplotu bílé nebo aktivovat různé přednastavené scény, nicméně největší kouzlo je samozřejmě v synchronizaci s děním na monitoru. K tomu jsou k dispozici režimy Hry, Hudba a Video, ve kterých je možné si uložit vlastní preferované chování osvětlení. Například u her může být efekt synchronizace extrémně silný, u sledování videa normální a při poslechu hudby decentní a ještě navíc řízený rytmem.

Musím říct, že kvůli bezdrátovému přenosu instrukcí jsem měl velké obavy z nepříjemného zpoždění reakcí světla na monitor, ale synchronizace se drží téměř přesně. Blikání pocitově nesedí jen o pár milisekund, což nijak neruší u přepínání karet prohlížeče, hraní hry ani u sledování akčního filmu. Model k televizorům, který je řízen rovnou přes HDMI, bude pravděpodobně rychlejší jen nepatrně. Toto mě opravdu překvapilo a potěšilo.

Ambientní osvětlení celkově vnímám nejen jako vizuální frajeřinu a rozšíření obrazu za účelem zábavy, ale fakticky se mi s ním i lépe pracuje, čte a udržuje pozornost na obrazovce. Když navíc umí i dynamicky reagovat, je to ještě o level dál. Jak si můžete všimnout v galerii, v pracovně mám za monitorem koberec. Ten se při odrážení světla nechová stejně jako běžná stěna, ale i tak umí práci této vychytávky hezky “prodat”. V některých odstínech možná i lépe než klasická omítka.

Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip v této variantě stojí v ČR kolem tří a půl až čtyř tisíc, což rozhodně není málo. A to si ještě musíte pořídit nějakou kompatibilní Zigbee bránu, pokud ji nemáte (LIDL, Xiaomi nebo Tesla si neporadí, lépe by na tom mohla být třeba IKEA). Na druhou stranu je výsledný efekt opravdu působivý a také praktický, přičemž máte k dispozici nejen ovládání z mobilu, ale i rovnou z počítače z kvalitního programu.

Porovnávat zatím nemám s čím, ale přemýšlím nad otestováním nějaké kopie z Číny. Pak by se asi velmi snadno ukázalo, zda se u Philips Hue platí hlavně za značku, nebo jsou jednotlivé detaily mnohem lépe dotažené.

Klady + snadná instalace

+ rychlé reakce

+ vysoký jas

+ ovládání z PC



Zápory – krátký napájecí kabel

– vysoká cena

Jaké máte zkušenosti s aktivním ambientním osvětlením?