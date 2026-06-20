Dvě legendy se potkávají! Kutil přenesl Minecraft na Playstation 2, výsledek je nad očekávání dobrý Hlavní stránka Zprávičky Vývojář přenesl Minecraft Pocket Edition na PlayStation 2, a to bez jakýchkoli hardwarových úprav konzole Port pojmenovaný OptiCraft běží na 32 MB RAM rychlostí přes 30 snímků za sekundu Spustíte ho i v emulátorech PS2 na Windows nebo Androidu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 PlayStation 2 je s více než 160 miliony prodaných kusů nejúspěšnější herní konzolí historie. Minecraft je zase nejprodávanější videohrou všech dob, pomineme-li věčný Tetris. Dvě legendy, které se přesto nikdy oficiálně nepotkaly – kostičkovaná hra vyšla na konzole Sony až s PlayStationem 3 v roce 2013. Patnáct let po vydání Minecraftu tenhle historický dluh splatil nadšenec vystupující pod přezdívkou OptiJogos. 32 megabajtů RAM a přesto přes 30 fps Zahrajete si i bez konzole 32 megabajtů RAM a přesto přes 30 fps Pokusy dostat Minecraft na PS2 (a dokonce i na první PlayStation) existovaly už dříve, jenže vyžadovaly upravený hardware, nebo šlo o hry napsané od nuly. Tento port, pokřtěný OptiCraft, běží na zcela neupravené konzoli. Vývojář vyšel z nedávno uniklého zdrojového kódu hry a zvolil Pocket Edition ve verzi 0.6 – nekonečné světy by totiž letitý hardware prostě neutáhl. Nejtěžším oříškem bylo přizpůsobit vykreslování grafickému čipu konzole, což vyřešil vlastnoručně napsaným kódem pro OpenGL. S pouhými 32 megabajty operační paměti se pak musel vypořádat sériemi chytrých triků. Hra vykresluje jen to, co máte přímo před sebou, běží to celé ve sníženém rozlišení, část animací je vypnutá a konzole během hraní zmrazí nepotřebné funkce. Pryč musely i efekty jako vyhlazené osvětlení nebo vinětace. Výsledkem je plynulá a hratelná verze Minecraftu, která se drží nad 30 snímky za sekundu. Na hardware z roku 2000 úctyhodný výkon. Zahrajete si i bez konzole Pokud doma stařičkou PS2 ještě máte, můžete si OptiCraft stáhnout a rozjet přímo na ní. A pokud ne, soubor ELF spustíte v libovolném emulátoru PlayStationu 2 – na Androidu poslouží třeba AetherSX2. Retro komunita tak dostala další důkaz, že s dostatkem trpělivosti a šikovnosti rozběháte cokoli kdekoli. Vyzkoušeli byste si Minecraft na PlayStationu 2, nebo už podobné retro experimenty neoceníte? Zdroj: Android Authority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024