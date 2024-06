Martin „Mikýř“ Mikyska se stal vítězem reality show Survivor Česko & Slovensko 2024

Díky unikátnímu nápadu se mu podařilo dosáhnout fenomenálního úspěchu

Na Herohero ho momentálně odebírá téměř 20 000 lidí

Martin „Mikýř“ Mikyska, známý český bavič, youtuber a autor pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem (MÚPI), dosáhl naprosto nevídaného úspěchu na platformě Herohero. Aktuálně má 19 328 odběratelů, což je v českém kontextu bezprecedentní. Toto číslo navíc roste raketovým způsobem. Na kolik peněz si aktuálně přijde? A co stojí za jeho úspěchem? Na to se pokusím odpovědět v následujícím textu.

„Jediný rozhovor v životě“ s Ondřejem Novotným

Hlavním tahákem, který přilákal tolik nových odběratelů, je Mikýřův exkluzivní obsah, zejména show „Jediný rozhovor v životě“. V tomto rozhovoru, který byl mimochodem uspořádán v prázdné pražské O2 areně, vystupuje mimo jiné i Ondřej Novotný, moderátor Survivoru a spoluzakladatel MMA organizace OKTAGON. Tento odvážný a originální nápad byl zřejmě jeho satirickou reakcí na současný trend vyprodávání této ikonické haly. Mikýř tak opět ukázal svůj smysl pro humor a schopnost vytvářet neotřelý obsah, který baví široké publikum. Na úspěchu nesou nepochybně obrovský podíl také ostatní členové MÚPI a Markus Krug, český režisér a scénárista, který stál před lety za Kazmovou One Man Show.

Zkrácená verze rozhovoru:

MIKÝŘ x NOVOTNÝ – JEDINÝ ROZHOVOR V ŽIVOTĚ

Finanční Úspěch na Herohero

Mikýřův úspěch na Herohero se odráží i ve finančních výsledcích. Jeden odběr stojí 10 eur, což při současném počtu 19 328 odběratelů představuje měsíční příjem před zdaněním a poplatky Herohero ve výši 193 280 eur. To je při současném kurzu zhruba 4 812 000 korun. Měsíčně. Existuje samozřejmě vysoká pravděpodobnost, že spousta lidí po zhlédnutí rozhovoru odběr zruší, ale i kdyby zůstal na třetině, přijde si stále na velmi slušný zisk. Bezpochyby se ale pokusí odběratele udržet. A komu jinému než Mikýřovi, Krugovi a spol. by se to mohlo povést?

Mikýř je vítězem Survivor Česko & Slovensko 2024: Titáni vs. Lovci

Mikýř se stal vítězem reality show Survivor Česko & Slovensko 2024: Titáni vs. Lovci, což ještě více posílilo jeho popularitu. Za své vítězství získal 2,5 milionu korun, ale část této výhry – půl milionu – velkoryse věnoval druhé Nikole. Zbylé peníze investoval do show v již zmíněné O2 areně.

Poznámka redakce I když se článek na první pohled nevěnuje technologiím, souvisí s nimi platforma Herohero. Mikýřův úspěch může inspirovat další tvůrce a ovlivnit v dohledné budoucnosti v podstatě celý průmysl.

