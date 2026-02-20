Lehký tablet s Windows 11! Microsoft Surface Pro teď v Česku zlevnil na minimum Hlavní stránka Zprávičky Microsoft Surface Pro 12" je ultralehký tablet (685 g) s procesorem Snapdragon X Plus, 16 GB RAM a Windows 11 S kódem ALZADNY15 stojí 20 909 Kč místo 24 599 Kč Má WiFi 7, Bluetooth 5.4, výdrž baterie až 16 hodin a integrovanou NPU s výkonem 45 TOPS pro AI úlohy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Microsoft loni přidal k řadě Surface Pro menší 12″ model, který má zpřístupnit Surface zkušenost pod hranici 25 tisíc. S kódem ALZADNY15 ho teď pořídíte za 20 909 Kč. Je to lákavá cena za Surface s ARM procesorem a AI schopnostmi – ale než kliknete na „koupit“, je fér říct, že tento model přichází s několika kompromisy, o kterých byste měli vědět. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte extrémně lehký Windows tablet na cestování, schůzky a kancelářskou práci – 685 g je polovina běžného ultrabooku.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíječku a klávesnici (nejsou v balení) – celková investice bude vyšší.💡 Za 20 909 Kč dostanete Surface s 16 GB RAM, WiFi 7 a celodenní výdrží, ale s UFS úložištěm místo SSD a LCD místo OLED. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co dostanete za 20 909 Kč Surface Pro 12″ váží pouhých 685 gramů v celokovové konstrukci – je to jeden z nejlehčích Windows tabletů na trhu. Displej PixelSense LCD s rozlišením 2196 × 1464 v poměru 3:2 je ostrý a příjemný na práci s dokumenty. Procesor Snapdragon X Plus s 8 jádry běží bez ventilátoru, takže je tablet zcela tichý. K tomu 16 GB RAM LPDDR5x, integrovaná NPU s výkonem 45 TOPS pro AI funkce Windows Copilot+ a baterie s výdrží kolem 16–17 hodin. Ikonický 165° stojan umožňuje nastavit displej do prakticky jakéhokoli úhlu. Kompromisy, které je dobré znát Nižší cena si vybírá daň. Za prvé: v balení není nabíječka – pouze USB-C kabel. Budete potřebovat USB-C adaptér s minimálním výkonem 27 W (doporučuje se USB Power Delivery). Za druhé: úložiště je UFS (256 GB), nikoli SSD – to je pomalejší technologie, kterou Microsoft zvolil pro úsporu nákladů. LCD displej je kvalitní, ale nedosahuje úrovně OLED panelu, který najdete u dražšího 13″ modelu z roku 2024. Bezventilátorový design znamená tichý provoz, ale v náročnějších testech výkon zaostává za notebooky se stejným procesorem, které mají aktivní chlazení. A samozřejmě – klávesnice i stylus Surface Slim Pen se prodávají zvlášť. KOUPIT SURFACE PRO 12″ V AKCI Verdikt: pro koho se vyplatí Surface Pro 12″ za 20 909 Kč je tablet pro specifického zákazníka: člověka, který potřebuje extrémně přenosné Windows zařízení na kancelářskou práci, schůzky, poznámky a lehčí multitasking. Tichý chod, celodenní výdrž baterie a hmotnost pod 700 g z něj dělají ideálního společníka na cesty. Ale je potřeba počítat s tím, že celková investice bude vyšší – klávesnice stojí dalších zhruba 3–4 tisíce a nabíječku budete potřebovat taky. Pokud hledáte výkonnější alternativu s OLED displejem a klávesnicí v balení, podívejte se na konkurenční modely jako Asus ProArt PZ13 – ale ty jsou cenově obvykle výš. Surface Pro 12″ zůstává zajímavou volbou pro fanoušky ekosystému Microsoft, kteří chtějí tablet s plným Windows a AI funkcemi za rozumnou cenu. Pokud hledáte další techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Dáváte přednost tabletu s klávesnicí, nebo klasickému notebooku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Microsoft slevy Surface Windows 11 Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025