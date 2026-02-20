TOPlist

Lehký tablet s Windows 11! Microsoft Surface Pro teď v Česku zlevnil na minimum

  • Microsoft Surface Pro 12" je ultralehký tablet (685 g) s procesorem Snapdragon X Plus, 16 GB RAM a Windows 11
  • S kódem ALZADNY15 stojí 20 909 Kč místo 24 599 Kč
  • Má WiFi 7, Bluetooth 5.4, výdrž baterie až 16 hodin a integrovanou NPU s výkonem 45 TOPS pro AI úlohy

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.2.2026 16:00
Ikona komentáře 0
microsoft surface pro 2025 jpg

Microsoft loni přidal k řadě Surface Pro menší 12″ model, který má zpřístupnit Surface zkušenost pod hranici 25 tisíc. S kódem ALZADNY15 ho teď pořídíte za 20 909 Kč. Je to lákavá cena za Surface s ARM procesorem a AI schopnostmi – ale než kliknete na „koupit“, je fér říct, že tento model přichází s několika kompromisy, o kterých byste měli vědět.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte extrémně lehký Windows tablet na cestování, schůzky a kancelářskou práci – 685 g je polovina běžného ultrabooku.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíječku a klávesnici (nejsou v balení) – celková investice bude vyšší.
💡 Za 20 909 Kč dostanete Surface s 16 GB RAM, WiFi 7 a celodenní výdrží, ale s UFS úložištěm místo SSD a LCD místo OLED.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Co dostanete za 20 909 Kč

Surface Pro 12″ váží pouhých 685 gramů v celokovové konstrukci – je to jeden z nejlehčích Windows tabletů na trhu. Displej PixelSense LCD s rozlišením 2196 × 1464 v poměru 3:2 je ostrý a příjemný na práci s dokumenty. Procesor Snapdragon X Plus s 8 jádry běží bez ventilátoru, takže je tablet zcela tichý. K tomu 16 GB RAM LPDDR5x, integrovaná NPU s výkonem 45 TOPS pro AI funkce Windows Copilot+ a baterie s výdrží kolem 16–17 hodin. Ikonický 165° stojan umožňuje nastavit displej do prakticky jakéhokoli úhlu.

Kompromisy, které je dobré znát

Nižší cena si vybírá daň. Za prvé: v balení není nabíječka – pouze USB-C kabel. Budete potřebovat USB-C adaptér s minimálním výkonem 27 W (doporučuje se USB Power Delivery). Za druhé: úložiště je UFS (256 GB), nikoli SSD – to je pomalejší technologie, kterou Microsoft zvolil pro úsporu nákladů. LCD displej je kvalitní, ale nedosahuje úrovně OLED panelu, který najdete u dražšího 13″ modelu z roku 2024. Bezventilátorový design znamená tichý provoz, ale v náročnějších testech výkon zaostává za notebooky se stejným procesorem, které mají aktivní chlazení. A samozřejmě – klávesnice i stylus Surface Slim Pen se prodávají zvlášť.

KOUPIT SURFACE PRO 12″ V AKCI

Verdikt: pro koho se vyplatí

Surface Pro 12″ za 20 909 Kč je tablet pro specifického zákazníka: člověka, který potřebuje extrémně přenosné Windows zařízení na kancelářskou práci, schůzky, poznámky a lehčí multitasking. Tichý chod, celodenní výdrž baterie a hmotnost pod 700 g z něj dělají ideálního společníka na cesty. Ale je potřeba počítat s tím, že celková investice bude vyšší – klávesnice stojí dalších zhruba 3–4 tisíce a nabíječku budete potřebovat taky. Pokud hledáte výkonnější alternativu s OLED displejem a klávesnicí v balení, podívejte se na konkurenční modely jako Asus ProArt PZ13 – ale ty jsou cenově obvykle výš. Surface Pro 12″ zůstává zajímavou volbou pro fanoušky ekosystému Microsoft, kteří chtějí tablet s plným Windows a AI funkcemi za rozumnou cenu.

Pokud hledáte další techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny.

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15

Dáváte přednost tabletu s klávesnicí, nebo klasickému notebooku?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025