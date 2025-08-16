Tenhle geniální Surface zlevnil o víc než 10 tisíc! Má 120Hz OLED displej, vysoký výkon a skvělou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Surface Pro 11 se Snapdragonem X Elite klesá na Alze na 29 990 Kč, původně stál 45 tisíc Jde o první ARM Surface, který skutečně funguje bez kompromisů ve výkonu Třetinová sleva může znamenat přípravu na novou generaci nebo slabší prodeje Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Microsoft Surface Pro se Snapdragonem X Elite, který ještě loni v červnu startoval na 45 tisících, teď seženete na Alze za 29 990 Kč. To je propad o třetinu původní ceny, jinde se stejná konfigurace s 16 GB RAM a 512GB SSD pohybuje kolem 40 tisíc, takže nejde o plošnou slevu. Co se děje? První ARM Surface, který opravdu funguje Surface Pro 11 je zlomové zařízení. Po letech experimentů s ARM procesory, které končily rozpačitě, konečně přišel Snapdragon X Elite, který zvládne Windows bez problémů. Dvanáctijádrový procesor s taktem až 4 GHz a 45 TOPS NPU jednotkou pro AI výpočty představuje první skutečnou alternativu k x86 procesorům v této kategorii. KOUPIT SURFACE V AKCI Zařízení váží pouhých 895 gramů bez klávesnice a nabízí 13″ OLED displej s rozlišením 2880 × 1920 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Na papíře jde o prémiový tablet, který se s volitelnou klávesnicí Surface Pro Flex promění v plnohodnotný notebook. Co říkají skuteční uživatelé? Martin z Nového Města nad Metují, který Surface Pro používá od ledna, vyzdvihuje především výdrž baterie a rychlost systému. „Je to nejlepší laptop, na kterém jsem kdy pracoval,“ píše v recenzi. Oceňuje hlavně možnost rychlého přepínání mezi tabletem a notebookem. Jediný problém, který zmiňuje, je občasná nutnost odpojit a znovu připojit klávesnici při prvním spuštění – zřejmě chyba ovladače, kterou by měly vyřešit aktualizace. To není ideální u zařízení této cenové kategorie, ale jde o drobnost. Michal z Bratislavy je kritičtější: 16 GB RAM mu na práci nestačí a čeká na verzi s větší pamětí. To poukazuje na zásadní problém – Surface Pro 11 má pájenou RAM, kterou nejde rozšířit. Pro náročnější uživatele může být 16 GB skutečně málo, zvlášť když Windows 11 sám spotřebuje značnou část. ARM versus realita: kde jsou háčky? Snapdragon X Elite slibuje výkon srovnatelný s x86 procesory, ale realita je složitější. Většina aplikací běží bez problémů díky emulační vrstvě Prism, která překládá x86 kód pro ARM. Microsoft tvrdí, že emulace je tak dobrá, že rozdíl nepoznáte. Jenže některé specializované aplikace, ovladače periferií nebo starší software nemusí fungovat vůbec. Před nákupem si ověřte, že váš klíčový software poběží. Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 a většina běžných aplikací funguje, ale třeba některé VPN nebo firemní software mohou dělat problémy. Proč tak výrazná sleva? Třetinový propad ceny během půl roku není běžný. Možných vysvětlení je několik. Microsoft možná přecenil zájem o ARM Windows a teď potřebuje vyprázdnit sklady. Nebo se blíží nová generace. Může jít také o snahu dostat ARM Windows mezi lidi. Čím víc uživatelů bude Surface Pro se Snapdragonem používat, tím větší tlak bude na vývojáře, aby optimalizovali aplikace. Microsoft potřebuje kritickou masu uživatelů, aby se ekosystém rozjel. Komu se Surface Pro 11 vyplatí? Za 30 tisíc dostáváte prémiové 2v1 zařízení s OLED displejem, výbornou výdrží a dostatečným výkonem pro běžnou práci. Pokud nepotřebujete specializovaný x86 software a nevadí vám občasné drobné problémy s kompatibilitou, je to zajímavá nabídka. KOUPIT MICROSOFT SURFACE Surface Pro 11 dává smysl hlavně těm, kdo ocení flexibilitu – pracovní notebook ve dne, tablet na gauči večer. Klávesnice a stylus nejsou v balení, i tak jde ale o výrazně lepší cenu než původních 45 tisíc plus příslušenství. Jaký je váš názor na Microsoft Surface Pro? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Microsoft Microsoft Surface slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.