Microsoft vyrábí mimo konzolí Xbox také vlastní notebooky Surface

Microsoft Surface Laptop 5 nyní pořídíte v Česku za zajímavou cenu

Jde o fajn alternativu k MacBooků, neholdujete-li systému macOS

Pokud právě teď hledáte nový kancelářský notebook, máme pro vás skrytý tip. Alza totiž zlevnila zajímavý Microsoft Surface Laptop 5, který je fajn alternativou k MacBookům, nevyhovuje-li vám macOS. Základní model s procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM a 256 GB SSD je nyní k dispozici za 22 392 Kč, oproti původní ceně 27 990 Kč. Rozhodně nemá nejlepší poměr cena/výkon, ale přesto stojí minimálně za úvahu.

Surface Laptop 5 nabízí dostatečný výkon pro běžné úkoly, jako je procházení webu, práce s dokumenty a sledování filmů. Procesor Intel Core i5 1235U v kombinaci s grafikou Iris Xe si poradí i s nějakou tou nenáročnou hrou jako League of Legends či Valorant, příliš se nezadýchá ani u úpravy menších fotek nebo střihu videa, avšak plánujete-li střihat hodinový 4K záznam, sáhněte po něčem výkonnějším. Z hlediska hrubého výkonu se totiž Surface nemůže se zmiňovanými MacBooky s vlastními čipy M příliš srovnávat. To stejné platí i u multitaskingu, 8 GB RAM je dostatečná hodnota pro běžné užívání, při používání vícero programů najednou a hromadě otevřených oken v prohlížeči, už ale mohou nastat potíže.

Příjemným aspektem je rozhodně IPS displej, který má slušné rozlišení 2560 x 1440 pixelů, úhlopříčku 13,5 palce a praktický poměr stran 3:2, který je ideální pro práci s dokumenty. Maximální jas činí průměrných 400 nitů, zamrzí snad jen standardní 60Hz obnovovací frekvence nebo lesklý povrch, který je na druhou příjemnější pro ovládání prsty, panel je totiž dotykový. Alternativně můžete pro kreslení využít také pero Surface Pen (není součástí balení). Uživatelé si pochvalují také kvalitní a tichou klávesnici.

Introducing Surface Laptop 5

Výdrž baterie je v porovnání s konkurencí lehce nad průměrem, při běžném používání by měl vydržet okolo 7 – 10 hodin na jedno nabití. Součástí výbavy je i HD kamera s podporou Windows Hello a slušné reproduktory s mikrofony. Z konektorové výbavy stojí za zmínku USB 3.2 Gen 1 a USB-C. O připojení k internetu se stará výhradně Wi-Fi 6, Ethernet byste po stranách hledali marně. Hmotnost necelých 1,3 kg je snesitelná pro každodenní přenášení, laptop navíc není nikterak tlustý, takže se vám vejde do takřka jakéhokoliv menšího batohu. Samozřejmostí je rovněž předinstalovaný Windows 11 ve verzi Home.

Jaký máte názor na notebooky Microsoft Surface?