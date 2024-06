Velice schopný Microsoft Surface Laptop 5 13.5″ nyní pořídíte v parádní slevě

Jeden z českých prodejců jej nabízí za bezkonkurenčních 15 992 Kč

Notebook má procesor Intel, minimální hmotnost a 17hodinovou výdrž

Microsoft nedávno uvedl novou řadu laptopů Surface, které využívají dost možná revoluční čipy Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus postavené na architektuře ARM. Na jeden ze starších, ale přesto velice slušných modelů se nyní vztahuje skvělá sleva u prodejce Smarty. Microsoft Surface Laptop 5 13.5″ vyjde se slevovým kódem EXTRA20 pouze na 15 992 Kč. Pokud by byl ještě levnější, už by pomalu platili oni vám.

Microsoft Surface Laptop 5 13.5″ debutoval na podzim roku 2022 jako lehoučký společník na cesty, který si hravě poradí i s náročnějšími pracovními úlohami a v tuzemsku vycházel na 29 990 Kč. Notebook má hořčíkovou konstrukci s hmotností pouze 1 200 g, díky čemuž rozhodně nebude představovat zátěž. Jak už navíc vyplývá ze samotného názvu, se 13,5palcovou obrazovkou jde o vcelku kompaktní provedení.

V útrobách Microsoft Surface Laptopu 5 13.5″ najdeme procesor Intel Core i5-1235U, který nabízí 10 jader (2 výkonná, 8 efektivních), 4,4GHz boost frekvenci a 12MB kapacitu Intel Smart Cache. Šťávu mu dodává baterie pyšnící se až 17hodinovou výdrží, reálné testy však ukazují spíše na 8 – 12 hodin.

Microsoft Surface Laptop 5 13.5″ dále láká na vícedotykový displej PixelSense s poměrem stran 3:2, rozlišením 2256×1504 pixelů a 60Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je pak přítomnost HD webkamery pro videohovory či reproduktorů podporujících technologii prostorového zvuku Dolby Atmos.

Stačil by vám podobný laptop?