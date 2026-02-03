Skvělý notebook za 20 tisíc! Microsoft Surface Laptop láká na krásnou konstrukci a praktický displej Hlavní stránka Zprávičky Microsoft Surface Laptop má procesor Snapdragon X Plus a výdrž až 23 hodin Celokovové tělo váží jen 1,25 kg, potěší také 13" dotykový displej s poměrem 3:2 S kódem ALZADNY25 stojí 20 549 Kč místo původních 27 399 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte alternativu k MacBooku Air? Microsoft Surface Laptop s procesorem Snapdragon X Plus nabízí prémiovou kovovou konstrukci, výjimečnou výdrž baterie a hmotnost pod 1,3 kg. 30 hodin na jedno nabití Výdrž baterie je hlavní předností tohoto notebooku. Microsoft udává až 23 hodin přehrávání videa, při běžném používání vydrží bez problémů celý pracovní den, při střídmějším klidně dva. Baterie má kapacitu 50 Wh a nabíjí se přes USB-C – adaptér s minimálním výkonem 40 W si ale musíte dokoupit zvlášť. Procesor Snapdragon X Plus (8 jader) zajišťuje plynulý chod Windows 11 pro běžnou práci – prohlížení webu, Office, videohovory, streamování. NPU jednotka s výkonem 45 TOPS pohání Copilot AI funkce. K tomu 16 GB RAM a 256GB úložiště. Pro náročnější úlohy jako střih 4K videa nebo profesionální grafiku ale hledejte jinde. KOUPIT NA ALZE Prémiová konstrukce, ale pozor na kompatibilitu Celokovové tělo váží pouhých 1,25 kg a působí prémiověji než většina notebooků pod 25 tisíc. Displej má úhlopříčku 13″, rozlišení 1920 × 1280 px (poměr 3:2) a podporuje dotykové ovládání. 1080p webkamera patří k lepším v této kategorii. KOUPIT NA ALZE Hlavní háček? Windows on Arm stále nemá 100% kompatibilitu s x86 aplikacemi. Většina běžných programů funguje (včetně Office, prohlížečů, streamovacích služeb), ale specializovaný software nemusí běžet nebo poběží pomaleji přes emulaci. Před koupí ověřte, jestli vaše aplikace Arm podporují. Také pozor – klávesnice má anglické rozložení. Původní cena byla 27 399 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY25 pořídíte za 20 549 Kč. Za ultrabook s kovovou konstrukcí, extrémní výdrží a Windows 11 je to férová cena – jen nezapomeňte dokoupit nabíječku. Zvažovali jste někdy přechod z MacBooku na Windows, nebo naopak? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Microsoft Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025