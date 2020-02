Microsoft Surface Duo selhal při živém vysílání. Co se stalo?

Microsoft minulý týden pořádal konferenci pro vývojáře, na které se mimo jiné chlubil také ohebným telefonem Surface Duo. Ten půjde sice do prodeje až na konci roku, ovšem telefon byl odhalen již minulý rok a Microsoft kolem něj nedělá velké tajnosti. Nicméně na této konferenci nechtěl displej telefonu reagovat a tak musel moderátor sáhnout do své kapsy a použít jiný Surface Duo.

Již na začátku můžeme vidět, že displej nepříjemně problikává. To však po chvíli přestalo, ale nedařilo se klikat na jednotlivé aplikace a poté přestal displej fungovat. Je třeba dodat, že moderátor zvládl tuto situaci poměrně dobře a ostatní lidé se tomu pouze zasmáli. Microsoft poté video upravil a upozornil, že některé pasáže mohou být jiné.

Microsoft 365 Developer Day: Dual-screen experiences (Duo demo comparison)

Nicméně ani to úplně nepomohlo a i vyměněný kus páchal neplechu. To není úplně pěkný pohled budoucích zákazníků a vývojářů. Telefon byl poprvé představen v říjnu 2019. Přední stranu pokrývají dva 5,6″ displeje s rozlišením 1350 x 1800. Dohromady pak tvoří 8,3″ displej, přičemž Microsoft spolupracuje s Googlem a nabádá vývojáře třetích stran, aby využili potenciálu tohoto telefonu. Právě tato konference se týkala možností pro vývojáře, tak uvidíme, co si pro nás připraví.

