Tohle je nejlevnější 65" MiniLED TV v Česku! Má 120 Hz a umí Dolby Vision IQ Hlavní stránka Zprávičky Metz 65MNE9000Z s technologií MiniLED je na Alze za 15 390 Kč Aktuálně jde o nejlevnější 65" MiniLED TV na českém trhu Nabízí funkce jako120Hz obnovovací frekvenci, Quantum Dot, HDR10+ a Dolby Vision IQ Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní velkou televizi s pokročilou MiniLED technologií, ale nechcete utrácet desítky tisíc? Máme pro vás skvělou zprávu – Metz 65MNE9000Z je nyní na Alza.cz k dispozici za 15 390 Kč. Původní cena činila 24 490 Kč, takže ušetříte téměř 40 % (přesně 9 100 Kč). Jde jednoznačně o nejdostupnější 65palcovou MiniLED televizi na českém trhu, která přitom nabízí zajímavé funkce včetně 120Hz panelu, podpory HDR10+ a Dolby Vision. Co všechno za tuto cenu dostanete? Metz 65MNE9000Z vyniká především svou MiniLED technologií v kombinaci s Quantum Dot, což jsou prvky, které byste v této cenové kategorii hledali jen těžko. Televizor nabízí 65palcovou úhlopříčku (165 cm) s 4K UHD rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí, která potěší zejména hráče. Díky 382 zónám lokálního stmívání poskytuje televizor solidní kontrast a hlubokou černou, zatímco špičkový jas dosahující až 1000 nitů oceníte při sledování HDR obsahu. Technologie Quantum Dot pak přidává možnost zobrazení více než miliardy živých barev s podporou 100% barevného gamutu NTSC. Skvělá volba pro hráče Metz 65MNE9000Z nabízí funkce, které potěší každého nadšeného hráče. Kromě již zmíněné 120Hz obnovovací frekvence disponuje také podporou HDMI 2.1 a technologií VRR (Variable Refresh Rate), která eliminuje trhání obrazu a zajišťuje plynulý herní zážitek. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Dokonalý obraz ve všech podmínkách Televizor je vybaven pokročilými technologiemi pro zpracování obrazu, včetně enginu Chameleon Extreme 3.0, který využívá umělou inteligenci pro dynamické zvýšení rozlišení, vylepšení kontrastu a odstranění šumu. Díky zabudovanému snímači okolního osvětlení a podpoře technologie Dolby Vision IQ se obraz automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám v místnosti. Pro filmové nadšence je zde také režim Filmmaker, který vypíná veškeré dodatečné zpracování obrazu a zobrazuje filmy přesně tak, jak je zamýšleli jejich tvůrci. Kvalitní zvuk a chytré funkce O ozvučení se starají dva 15W reproduktory s podporou Dolby Atmos, nechybí ani podpora Dolby Audio a DTS. KOUPIT METZ 65MNE9000Z NA ALZA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 15 390 Kč na Alza.cz představuje Metz 65MNE9000Z aktuálně nejlepší poměr cena/výkon/velikost na českém trhu v kategorii MiniLED televizorů. Oproti původní ceně 24 490 Kč ušetříte téměř 40 %. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si 65″ Mini-LED televizor za méně než 16 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Česko miniLED slevy Televize Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024