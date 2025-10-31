32" QLED telka s Google TV za cenu počítačového monitoru: Metz 32MQF7000Z teď nestojí ani 3 tisíce! Hlavní stránka Zprávičky Metz 32MQF7000Z stojí jen 2 799 Kč, levná jako běžný monitor v akci teď Nabízí 32" QLED panel, HDR10, 50/60 Hz a Google TV Má Bluetooth, Chromecast, 2× HDMI, USB nahrávání a 20W repro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Metz 32MQF7000Z je 32″ chytrá televize, která nyní spadla na 2 799 Kč — tedy zhruba tolik, kolik stojí běžný počítačový monitor. Přitom přidává QLED panel s HDR, systém Google TV a výbavu, kterou v této ceně obvykle nevídáme. Pokud hledáte malou, levnou a přitom schopnou TV do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu, tohle je horký tip. QLED obraz za minimum peněz Srdcem televize je 32″ QLED panel se 50/60 Hz a podporou HDR10. Oproti obyčejným LCD v levných televizích nabídne sytější barvy, lepší jasové přechody a stabilnější kontrast, což je v této ceně příjemné překvapení. Výrobce navíc používá vylepšenou vrstvu kvantových teček pro širší barevný gamut, takže filmy, YouTube i pozemní vysílání působí živěji. Pro delší sledování pak nicméně přijde vhod i režim Low Blue Light a technologie Flicker Free, které snižují únavu očí. To oceníte zejména u dětí nebo při večerním sledování zblízka. UŠETŘÍM NA TELEVIZI METZ Jednoznačným kompromisem je ale rozlišení 1366 × 768 pixelů, které je označováno pouze jako HD Ready a nestačí na ani dnes už v podstatě standardní FullHD. Pokud jste se tedy začátkem článku ptali, kde se šetřilo, tak například zde. Google TV: aplikace, hlas a Chromecast Metz 32MQF7000Z běží na systému Google TV, takže získáte oficiální aplikace pro Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max a další. Rozhraní je rychlé, doporučuje obsah napříč službami a snadno se ovládá i méně zkušeným uživatelem. Vestavěný Chromecast usnadní sdílení fotek, videí či obrazovky z telefonu a díky hlasovému ovládání přes Asistenta Google rychle spustíte pořady nebo upravíte nastavení. Nechybí Bluetooth 5.1 pro bezdrátová sluchátka či reproduktory. Pokud chcete z TV udělat přehrávač pro děti nebo prarodiče, Google TV nabízí dětské profily a přehledné prostředí, kde nastavíte, co je dostupné a v jaký čas. Konektivita a výbava, která usnadní život Na těle najdete 2× HDMI pro připojení set-top boxu, konzole nebo počítače, dále 2× USB včetně USB nahrávání, CI+ pro karty placené TV, LAN pro stabilní internet a HbbTV 2.0.3 pro červené tlačítko. Pro montáž na zeď slouží standard VESA 200×100. Zvuk obstarává 20W repro se soundbarovým laděním a podporou Dolby Digital / Plus. V malých místnostech to překvapivě stačí, pro větší prostor ale snadno připojíte soundbar přes HDMI ARC nebo Bluetooth. Myšleno bylo i na hraní: herní režim snižuje zpoždění signálu, takže jednoduché konzolové či retro hry zvládne bez problémů. Energetická třída je E, což je pro tuto kategorii a cenu standard. Pro koho dává smysl Tato Metz je ideální jako levná druhá TV do ložnice, dětského pokoje, kuchyně nebo na chatu. Díky QLED obrazu, Google TV a slušným reproduktorům nabídne pro pouhé sledování obsahu víc než obyčejný monitor, přitom stojí stejně málo. KOUPIT METZ 32MQF7000Z Pokud chcete malou obrazovku k set-top boxu či konzoli, nebo hledáte jednoduché streamovací centrum bez nutnosti dokupovat TV box, Metz 32MQF7000Z je velmi racionální volba za minimum peněz. Aktuální cenu 2 799 Kč považujeme v dané třídě za mimořádně výhodnou. Pořídili byste si takovou televizi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko QLED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024