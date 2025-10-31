TOPlist

32" QLED telka s Google TV za cenu počítačového monitoru: Metz 32MQF7000Z teď nestojí ani 3 tisíce!

  • Metz 32MQF7000Z stojí jen 2 799 Kč, levná jako běžný monitor v akci teď
  • Nabízí 32" QLED panel, HDR10, 50/60 Hz a Google TV
  • Má Bluetooth, Chromecast, 2× HDMI, USB nahrávání a 20W repro

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.10.2025 22:00
Ikona komentáře 0
Metz 32MQF7000Z v obyvaku ilustrace

Metz 32MQF7000Z je 32″ chytrá televize, která nyní spadla na 2 799 Kč — tedy zhruba tolik, kolik stojí běžný počítačový monitor. Přitom přidává QLED panel s HDR, systém Google TV a výbavu, kterou v této ceně obvykle nevídáme. Pokud hledáte malou, levnou a přitom schopnou TV do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu, tohle je horký tip.

QLED obraz za minimum peněz

Srdcem televize je 32″ QLED panel se 50/60 Hz a podporou HDR10. Oproti obyčejným LCD v levných televizích nabídne sytější barvy, lepší jasové přechody a stabilnější kontrast, což je v této ceně příjemné překvapení. Výrobce navíc používá vylepšenou vrstvu kvantových teček pro širší barevný gamut, takže filmy, YouTube i pozemní vysílání působí živěji.

Metz 32MQF7000Z predni strana render pohled z boku

Pro delší sledování pak nicméně přijde vhod i režim Low Blue Light a technologie Flicker Free, které snižují únavu očí. To oceníte zejména u dětí nebo při večerním sledování zblízka.

UŠETŘÍM NA TELEVIZI METZ

Jednoznačným kompromisem je ale rozlišení 1366 × 768 pixelů, které je označováno pouze jako HD Ready a nestačí na ani dnes už v podstatě standardní FullHD. Pokud jste se tedy začátkem článku ptali, kde se šetřilo, tak například zde.

Google TV: aplikace, hlas a Chromecast

Metz 32MQF7000Z běží na systému Google TV, takže získáte oficiální aplikace pro Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max a další. Rozhraní je rychlé, doporučuje obsah napříč službami a snadno se ovládá i méně zkušeným uživatelem.

Vestavěný Chromecast usnadní sdílení fotek, videí či obrazovky z telefonu a díky hlasovému ovládání přes Asistenta Google rychle spustíte pořady nebo upravíte nastavení. Nechybí Bluetooth 5.1 pro bezdrátová sluchátka či reproduktory.

Metz 32MQF7000Z google tv

Pokud chcete z TV udělat přehrávač pro děti nebo prarodiče, Google TV nabízí dětské profily a přehledné prostředí, kde nastavíte, co je dostupné a v jaký čas.

Konektivita a výbava, která usnadní život

Na těle najdete 2× HDMI pro připojení set-top boxu, konzole nebo počítače, dále 2× USB včetně USB nahrávání, CI+ pro karty placené TV, LAN pro stabilní internet a HbbTV 2.0.3 pro červené tlačítko. Pro montáž na zeď slouží standard VESA 200×100.

Zvuk obstarává 20W repro se soundbarovým laděním a podporou Dolby Digital / Plus. V malých místnostech to překvapivě stačí, pro větší prostor ale snadno připojíte soundbar přes HDMI ARC nebo Bluetooth.

Metz 32MQF7000Z v modernim svetlem obyvaku ilustrace

Myšleno bylo i na hraní: herní režim snižuje zpoždění signálu, takže jednoduché konzolové či retro hry zvládne bez problémů. Energetická třída je E, což je pro tuto kategorii a cenu standard.

Pro koho dává smysl

Tato Metz je ideální jako levná druhá TV do ložnice, dětského pokoje, kuchyně nebo na chatu. Díky QLED obrazu, Google TV a slušným reproduktorům nabídne pro pouhé sledování obsahu víc než obyčejný monitor, přitom stojí stejně málo.

KOUPIT METZ 32MQF7000Z

Pokud chcete malou obrazovku k set-top boxu či konzoli, nebo hledáte jednoduché streamovací centrum bez nutnosti dokupovat TV box, Metz 32MQF7000Z je velmi racionální volba za minimum peněz. Aktuální cenu 2 799 Kč považujeme v dané třídě za mimořádně výhodnou.

Pořídili byste si takovou televizi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024