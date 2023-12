Sociální síť Threads byla spuštěna v červnu 2023

Síť má být podobná Twitteru

Na evropském trhu bude k dispozici od prosince

V červnu letošního roku byla zveřejněna nová sociální síť, která má fungovat na podobné bázi jako Twitter. Threads je dalším produktem Mety a rychle si našel své vlastní místo, spousta uživatelů Twitteru opustila své působiště na síti a přesunula se právě na tuto novinku. Bohužel to mělo háček, služba byla dostupná po celém svět, kromě Evropské únie. Tomu je ale ovšem konec, od prosince se můžeme těšit na spuštění platformy i na území Evropy.

Threads je sociální síť spojená s Instagramem a online služba pro sdílení mediálního obsahu provozovaná společností Meta Platforms, podobně jako například Twitter. Aplikace umožňuje uživatelům přispívat a sdílet texty, obrázky a videa, a také interakci s příspěvky ostatních uživatelů prostřednictvím odpovědí, přeposílání kamarádům a samozřejmě také lajků. Threads nebyl dosud v Evropě údajně díky nařízením EU, avšak nyní se zdá, že už Meta našla řešení takové, aby bylo v souladu s předpisy.

Threads nabídne dvě základní možnosti pro své uživatele. První možností je využívat platformu bez nutnosti vytvoření účtu, což umožní uživatelům prohlížet si obsah a příspěvky ostatních uživatelů bez jakékoli registrace nebo přihlášení. Druhou možností je vytvořit si vlastní profil a nejen prohlížet obsah, ale aktivně přispívat vlastními příspěvky. Za rozšíření do Evropy údajně může také možnost smazání účtu nezávisle na účtu Instagramovém. Analytička Debra Aho Williams tvrdí, že do roku 2024 by platforma mohla zaznamenat až 40 milionů nových účtů. Příchod sítě je také často spojován s haprujícím působením Twitteru, kterému by také mohl konkurovat.

Vyzkoušíte Threads?

