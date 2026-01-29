TOPlist

Chytré brýle Meta Ray-Ban za super cenu! V Česku je teď koupíte pod 7 tisíc

  • Meta Ray-Ban Wayfarer jsou chytré brýle s 12Mpx kamerou a integrovaným AI asistentem
  • Otevřené reproduktory nahradí sluchátka, výdrž baterie je přibližně 4 hodiny
  • S kódem ALZADNY30 stojí 6 993 Kč místo původních 10 990 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
29.1.2026 20:00
Ikona komentáře 0
meta ray ban jpg

Chytré brýle, které natáčí video a přehrávají hudbu. To jsou Meta Ray-Ban Wayfarer. Jde o první (respektive druhou, pakliže budeme počítat úplně původní Ray-Ban Stories) generaci, Meta nedávno představila Gen2 s 3K videem a lepší výdrží. Rozdíl v praxi ale prý není tak znatelný a cena Gen1 teď klesla o třetinu.

Kamera, AI a reproduktory v brýlích

Ultraširokoúhlá 12Mpx kamera zachytí scénu tak, jak ji vidíte – bez vytahování telefonu. Pět mikrofonů zajišťuje kvalitní zvuk při videohovorech. Meta AI asistent reaguje na „Hey Meta“ a pomůže s překlady, informacemi o okolí nebo poznámkami, avšak k jeho aktivaci budete potřebovat kvůli omezením VPN. Otevřené reproduktory nahrazují sluchátka – slyšíte hudbu i okolí současně.

Výdrž baterie je přibližně 4 hodiny, nabíjecí pouzdro poskytne dalších 8 nabití. Ovládání probíhá hlasem nebo dotykovým panelem na stranici. Připojení k telefonu zajišťuje Bluetooth, nabíjení probíhá přes USB-C.

KOUPIT NA ALZE

V EU s omezenými funkcemi

Na Alze mají brýle 4,0 z 5 od 7 zákazníků, ale jen 57 % je doporučuje – to je podprůměr. Důvod? V EU jsou některé funkce AI omezené oproti americké verzi.

Chválí se kvalita denního videa a fotek, jednoduchost použití a fakt, že nahradí sluchátka. Kritika míří na kratší výdrž baterie (hlavně v zimě), vyšší hmotnost tlačící na nos a ostré hrany stranic – jeden uživatel kvůli nim brýle vrátil. Původní cena byla 10 990 Kč, nyní je se slevovým kódem ALZADNY30 pořídíte za 6 993 Kč. Za chytré brýle od Ray-Ban s kamerou a AI je to zajímavá cena – jen počítejte s evropskými omezeními.

Zaujaly vás chytré brýle, nebo vám přijdou jako zbytečnost?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025