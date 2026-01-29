Chytré brýle Meta Ray-Ban za super cenu! V Česku je teď koupíte pod 7 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Meta Ray-Ban Wayfarer jsou chytré brýle s 12Mpx kamerou a integrovaným AI asistentem Otevřené reproduktory nahradí sluchátka, výdrž baterie je přibližně 4 hodiny S kódem ALZADNY30 stojí 6 993 Kč místo původních 10 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chytré brýle, které natáčí video a přehrávají hudbu. To jsou Meta Ray-Ban Wayfarer. Jde o první (respektive druhou, pakliže budeme počítat úplně původní Ray-Ban Stories) generaci, Meta nedávno představila Gen2 s 3K videem a lepší výdrží. Rozdíl v praxi ale prý není tak znatelný a cena Gen1 teď klesla o třetinu. Kamera, AI a reproduktory v brýlích Ultraširokoúhlá 12Mpx kamera zachytí scénu tak, jak ji vidíte – bez vytahování telefonu. Pět mikrofonů zajišťuje kvalitní zvuk při videohovorech. Meta AI asistent reaguje na „Hey Meta“ a pomůže s překlady, informacemi o okolí nebo poznámkami, avšak k jeho aktivaci budete potřebovat kvůli omezením VPN. Otevřené reproduktory nahrazují sluchátka – slyšíte hudbu i okolí současně. Výdrž baterie je přibližně 4 hodiny, nabíjecí pouzdro poskytne dalších 8 nabití. Ovládání probíhá hlasem nebo dotykovým panelem na stranici. Připojení k telefonu zajišťuje Bluetooth, nabíjení probíhá přes USB-C. KOUPIT NA ALZE V EU s omezenými funkcemi Na Alze mají brýle 4,0 z 5 od 7 zákazníků, ale jen 57 % je doporučuje – to je podprůměr. Důvod? V EU jsou některé funkce AI omezené oproti americké verzi. Chválí se kvalita denního videa a fotek, jednoduchost použití a fakt, že nahradí sluchátka. Kritika míří na kratší výdrž baterie (hlavně v zimě), vyšší hmotnost tlačící na nos a ostré hrany stranic – jeden uživatel kvůli nim brýle vrátil. Původní cena byla 10 990 Kč, nyní je se slevovým kódem ALZADNY30 pořídíte za 6 993 Kč. Za chytré brýle od Ray-Ban s kamerou a AI je to zajímavá cena – jen počítejte s evropskými omezeními. Zaujaly vás chytré brýle, nebo vám přijdou jako zbytečnost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Meta Ray-Ban slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025