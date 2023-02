Únik: Meta prý nevzdala snahu vyrobit vlastní chytré hodinky

Jako na houpačce jsou zatím zprávy o tom, zda americká firma Meta vyrobí či nevyrobí své vlastní chytré hodinky. Původní nadšené zvěsti z roku 2021 začaly postupem času vyčichat a vloni v prosinci už se v souvislosti s velkým propouštěním mluvilo o tom, že mateřská společnost Facebooku, Instagramu, WhatsAppu i několika hardwarových projektů celou snahu úplně odpískala. Nejnovější spekulace už zase naznačují opak a dokonce se prý objevily fotky další variace “Meta smartwatch”.

Tipér Kuba Wojciechowski, známý svými úniky informací o telefonech Google Pixelu, vypustil na internet přiložené nové snímky údajných chytrých hodinek, které mu prý poskytl anonymní zdroj. Obrázky naznačují, že práce na těchto nových chytrých hodinkách jsou v plném proudu, protože zařízení je zobrazeno se zapnutým ciferníkem.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below👇 pic.twitter.com/mlEgEQvWp5

— Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) January 31, 2023