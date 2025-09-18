TOPlist

Chytré brýle, které nepoznáte od běžných! Meta odhalila trojici nových modelů, ceny jsou příznivé

  • Meta představila tři nové modely chytrých brýlí s cenami od 10 000 do 20 000 korun
  • Oakley Meta Vanguard nabízí sportovní design s odolností IP67 a 3K nahrávání videa
  • Ray-Ban Display přináší displej přímo v čočce a ovládání gesty přes náramek

Jakub Kárník
Jakub Kárník
18.9.2025 14:00
meta novinky

Na konferenci Meta Connect 2025 jsme se dočkali hned tří nových modelů chytrých brýlí. Zatímco Apple stále váhá s dostupnější verzí Vision Pro a Google si hraje s prototypy, Meta rozšiřuje portfolio o sportovní Oakley Meta Vanguard, futuristické Ray-Ban Display s vestavěným displejem a vylepšené Ray-Ban Meta druhé generace. Každý model míří na jinou cílovku a nabízí jiný kompromis mezi cenou a funkcemi.

Oakley Meta Vanguard: když potřebujete brýle do terénu

Oakley je mezi sportovci pojem a Meta to dobře ví. Model Vanguard zachovává charakteristický sportovní design s masivním štítkem, ale přidává chytré funkce známé z Ray-Banů. 12megapixelová kamera s úhlem záběru 122 stupňů je tentokrát umístěná uprostřed nad nosníkem, což má zajistit přirozenější pohled z první osoby.

Oakley Meta Vanguard

Brýle nahrávají video v rozlišení 3K při 30 fps, podporují slow-motion a hyperlapse režimy. Na palubě najdete 32GB úložiště, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Důležitá je především certifikace IP67 – jako první z brýlí Meta zvládnou pot, déšť i prach bez problémů. Sportovci ocení také integraci s hodinkami Garmin a synchronizaci se Stravou.

Oakley Meta Vanguard zlute
Oakley Meta Vanguard zadni strana

Meta se chlubí, že Vanguard mají nejhlasitější reproduktory ze všech jejich brýlí – konkrétně o 6 dB hlasitější než předchozí model Oakley Meta HSTN. Pět mikrofonů (dva v rámu, tři u nosu) zajišťuje kvalitní záznam zvuku i handsfree volání. Baterie vydrží až 6 hodin přehrávání hudby nebo 9 hodin běžného používání, pouzdro přidá dalších 36 hodin.

Cena 549 eur (asi 13 400 korun) není zrovna lidová, ale za odolnost a sportovní design se zkrátka platí. Předobjednávky startují okamžitě, běžný prodej začne 21. října.

Ray-Ban Display: displej v brýlích konečně funguje

Pokud vám nestačí poslouchat odpovědi umělé inteligence, Ray-Ban Display je přidají přímo před oči. V pravé čočce se ukrývá barevný displej s rozlišením 600 × 600 pixelů, obnovovací frekvencí až 90 Hz a jasem 5000 nitů. Úhel zobrazení 20 stupňů není žádná IMAX projekce, ale na základní informace stačí.

meta ray ban display 1

Co displej umí zobrazit? Textovky z WhatsAppu a Messengeru, navigaci krok za krokem, živé titulky s překladem, informace o přehrávané hudbě ze Spotify nebo odpovědi Meta AI. Funguje také jako hledáček fotoaparátu – konečně víte, co vlastně fotíte.

displej

K ovládání slouží Meta Neural Band – náramek, který snímá elektrické signály svalů a převádí je na gesta. Má certifikaci IPX7 a vydrží 18 hodin provozu. Samotné brýle váží 69 gramů, mají stejnou 12Mpx kameru jako Vanguard, 32GB úložiště, 2 GB RAM a podporují dioptrické čočky od -4 do +4.

Za 799 dolarů (asi 16 500 Kč bez daně) dostanete vlastně funkční head-up displej, který není tak vtíravý jako Apple Vision Pro, ale zároveň nabízí víc než běžné chytré brýle. Prodej startuje 30. září v USA, do Evropy dorazí začátkem roku 2026. Evropskou cenu si zatím výrobce nechal pro sebe.

Ray-Ban Meta Gen 2: vylepšená klasika

Druhá generace Ray-Ban Meta brýlí nepřináší revoluci, ale důležitá vylepšení. Výdrž baterie narostla na 8 hodin, nabíjecí pouzdro přidá dalších 48 hodin. Na 50 % se dobijí za 20 minut, což je solidní.

meta ray ban gen 2

Video teď můžete nahrávat v 3K rozlišení při 60 fps – dvojnásobná snímkovací frekvence oproti Vanguard dává smysl pro běžné použití, v tom případě ale moc nechápu, proč není vyšší počet snímků u sportovní verze. Všechny Meta brýle dostanou aktualizací podporu hyperlapse a slow-motion režimů. Zajímavá je funkce Conversation Focus, která izoluje hlas osoby, se kterou mluvíte, a potlačí okolní ruch.

Cena od 499 eur (zhruba 10 200 korun) je nejpřijatelnější z celé trojice. Dostupné jsou hned v několika designech – Wayfarer, Skyler a Headliner.

Co říkáte na nové brýle od Meta?

Zdroj: Meta

