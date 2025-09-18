Chytré brýle, které nepoznáte od běžných! Meta odhalila trojici nových modelů, ceny jsou příznivé Hlavní stránka Zprávičky Meta představila tři nové modely chytrých brýlí s cenami od 10 000 do 20 000 korun Oakley Meta Vanguard nabízí sportovní design s odolností IP67 a 3K nahrávání videa Ray-Ban Display přináší displej přímo v čočce a ovládání gesty přes náramek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Na konferenci Meta Connect 2025 jsme se dočkali hned tří nových modelů chytrých brýlí. Zatímco Apple stále váhá s dostupnější verzí Vision Pro a Google si hraje s prototypy, Meta rozšiřuje portfolio o sportovní Oakley Meta Vanguard, futuristické Ray-Ban Display s vestavěným displejem a vylepšené Ray-Ban Meta druhé generace. Každý model míří na jinou cílovku a nabízí jiný kompromis mezi cenou a funkcemi. Oakley Meta Vanguard: když potřebujete brýle do terénu Ray-Ban Display: displej v brýlích konečně funguje Ray-Ban Meta Gen 2: vylepšená klasika Oakley Meta Vanguard: když potřebujete brýle do terénu Oakley je mezi sportovci pojem a Meta to dobře ví. Model Vanguard zachovává charakteristický sportovní design s masivním štítkem, ale přidává chytré funkce známé z Ray-Banů. 12megapixelová kamera s úhlem záběru 122 stupňů je tentokrát umístěná uprostřed nad nosníkem, což má zajistit přirozenější pohled z první osoby. Brýle nahrávají video v rozlišení 3K při 30 fps, podporují slow-motion a hyperlapse režimy. Na palubě najdete 32GB úložiště, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Důležitá je především certifikace IP67 – jako první z brýlí Meta zvládnou pot, déšť i prach bez problémů. Sportovci ocení také integraci s hodinkami Garmin a synchronizaci se Stravou. Meta se chlubí, že Vanguard mají nejhlasitější reproduktory ze všech jejich brýlí – konkrétně o 6 dB hlasitější než předchozí model Oakley Meta HSTN. Pět mikrofonů (dva v rámu, tři u nosu) zajišťuje kvalitní záznam zvuku i handsfree volání. Baterie vydrží až 6 hodin přehrávání hudby nebo 9 hodin běžného používání, pouzdro přidá dalších 36 hodin. Cena 549 eur (asi 13 400 korun) není zrovna lidová, ale za odolnost a sportovní design se zkrátka platí. Předobjednávky startují okamžitě, běžný prodej začne 21. října. Ray-Ban Display: displej v brýlích konečně funguje Pokud vám nestačí poslouchat odpovědi umělé inteligence, Ray-Ban Display je přidají přímo před oči. V pravé čočce se ukrývá barevný displej s rozlišením 600 × 600 pixelů, obnovovací frekvencí až 90 Hz a jasem 5000 nitů. Úhel zobrazení 20 stupňů není žádná IMAX projekce, ale na základní informace stačí. Co displej umí zobrazit? Textovky z WhatsAppu a Messengeru, navigaci krok za krokem, živé titulky s překladem, informace o přehrávané hudbě ze Spotify nebo odpovědi Meta AI. Funguje také jako hledáček fotoaparátu – konečně víte, co vlastně fotíte. K ovládání slouží Meta Neural Band – náramek, který snímá elektrické signály svalů a převádí je na gesta. Má certifikaci IPX7 a vydrží 18 hodin provozu. Samotné brýle váží 69 gramů, mají stejnou 12Mpx kameru jako Vanguard, 32GB úložiště, 2 GB RAM a podporují dioptrické čočky od -4 do +4. Za 799 dolarů (asi 16 500 Kč bez daně) dostanete vlastně funkční head-up displej, který není tak vtíravý jako Apple Vision Pro, ale zároveň nabízí víc než běžné chytré brýle. Prodej startuje 30. září v USA, do Evropy dorazí začátkem roku 2026. Evropskou cenu si zatím výrobce nechal pro sebe. Ray-Ban Meta Gen 2: vylepšená klasika Druhá generace Ray-Ban Meta brýlí nepřináší revoluci, ale důležitá vylepšení. Výdrž baterie narostla na 8 hodin, nabíjecí pouzdro přidá dalších 48 hodin. Na 50 % se dobijí za 20 minut, což je solidní. Video teď můžete nahrávat v 3K rozlišení při 60 fps – dvojnásobná snímkovací frekvence oproti Vanguard dává smysl pro běžné použití, v tom případě ale moc nechápu, proč není vyšší počet snímků u sportovní verze. Všechny Meta brýle dostanou aktualizací podporu hyperlapse a slow-motion režimů. Zajímavá je funkce Conversation Focus, která izoluje hlas osoby, se kterou mluvíte, a potlačí okolní ruch. Cena od 499 eur (zhruba 10 200 korun) je nejpřijatelnější z celé trojice. Dostupné jsou hned v několika designech – Wayfarer, Skyler a Headliner. Co říkáte na nové brýle od Meta? Zdroj: Meta O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Brýle Chytré brýle Meta Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů Jana Skálová 29.12.2024 Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024 Používáte WhatsApp? Pak si hned zapněte tuhle novou funkci Jakub Kárník 24.6.2023 Skvělá novinka ve WhatsAppu: na zprávu odpovíte během vteřiny! Jana Skálová 14.12.2024 Neuvěřitelný AI editor videí míří na Instagram. Umožní kouzlit s videi a zjednoduší práci Jana Skálová 25.12.2024