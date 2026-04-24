Wi-Fi 7 router za tisícovku! Tenhle Mercurys umí EasyMesh a má 2,5 Gb/s WAN port

Mercusys MR25WBE je dvoupásmový Wi-Fi 7 router s kombinovanou rychlostí až 3,6 Gb/s, čtyřmi anténami a podporou EasyMesh Původně 1 299 Kč, s kódem ALZADNY20 za 1 039 Kč — sleva 20 % Pořídit Wi-Fi 7 router pod tisícovku ještě nedávno nebylo možné — Mercusys tuhle hranici láme a jedno WAN rozhraní má dokonce 2,5 Gb/s Jakub Kárník Publikováno: 24.4.2026 18:00 Wi-Fi 7 se už poměrně rychle dostává i do cenově dostupnějších segmentů a Mercusys na tom staví svou nabídku. Mercusys MR25WBE je na Alze za 1 039 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20. Z původních 1 299 Kč je to pokles pod psychologickou hranici jednoho tisíce a v kategorii Wi-Fi 7 routerů se jedná o vůbec jednu z nejdostupnějších nabídek. Co Wi-Fi 7 umí navíc oproti Wi-Fi 6 Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud modernizujete domácí síť na Wi-Fi 7 a nemáte gigabitové připojení (tedy většina domácností v ČR). Router je navíc kompatibilní s EasyMesh, takže síť můžete postupně rozšiřovat o další jednotky.⚠️ Zvažte, že LAN porty jsou jen 1Gb/s — WAN port sice naštěstí umí 2,5 Gb/s, ale pokud chcete pro NAS nebo herní PC rychlejší lokální síť, budete hledat router za víc peněz.💡 Za 1 039 Kč dostanete dvoupásmový Wi-Fi 7 (2,4 + 5 GHz) s celkovou rychlostí 3,6 Gb/s, 2,5 Gb/s WAN port, 3× 1 Gb/s LAN porty, čtyři externí antény s beamformingem, MLO (Multi-Link Operation), WPA3 zabezpečení a aplikaci Mercusys pro správu. Co Wi-Fi 7 umí navíc oproti Wi-Fi 6 Nejnovější standard Wi-Fi přináší dvě klíčové věci — Multi-Link Operation (MLO) a 4K QAM modulaci. MLO znamená, že zařízení může používat více frekvenčních pásem naráz, což výrazně snižuje latenci a zvyšuje stabilitu spojení. Když budete hrát nebo provádět videohovor, rozdíl je poznat hlavně v okamžicích, kdy se Wi-Fi 6 dříve „zakoktala". 4K QAM pak přenese o zhruba 20 % víc dat než Wi-Fi 6, takže celková propustnost je vyšší. V praxi to znamená plynulejší 4K/8K streamování, rychlejší přenosy souborů v domácí síti a lepší odezvu pro hraní. Pokud máte doma novější telefony a laptopy s podporou Wi-Fi 7, jistě to oceníte. Zajímavým bonusem, na který uživatelé upozornili v recenzi, je 2,5 Gb/s WAN port — specifikace Alzy to uvádí jako 1 Gb/s, ale v praxi podporuje rychlost 2,5 Gb/s. Pokud máte od poskytovatele internetu rychlejší linku než gigabit (nebo plánujete upgradovat), Mercusys vám ji neokleští. Plánujete letos upgradovat domácí Wi-Fi, nebo vám stačí starší standard? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi