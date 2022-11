MediaTek uvedl mobilní čipset Dimensity 9200. Bude kousat

Tchaj-wanská společnost MediaTek představila nový vlajkový mobilní čipset série Dimensity. S označením pokračuje v zavedené řadě a jde tedy o model Dimensity 9200. Jeho technické specifikace jej dle očekávání předurčují k tomu, že bude významnou konkurencí především pro nejmodernější čipsety Snapdragon od amerického Qualcommu. Rozdíly mezi těmito sériemi se rok od roku ztenčují.

MediaTek Dimensity 9200 je prvním čipsetem této značky vytvořeným díky 4nm technologii v továrně TSMC. Kromě toho, že podporuje obě 5G škály frekvencí (mmWave i Sub-6GHz), se chlubí hlavně primárním jádrem Cortex-X3 s taktem přes 3 GHz, grafickým čipem ARM Immortalis-G715 se zabudovaným hardwarovým ray-tracingem nebo podporou standardu Wi-Fi 7.

V praxi by měla nová jednotka nabídnout například o 32 % lepší výkon při hraní her, kvalitnější focení díky přímé podpoře RGBW senzorů a podstatně rychlejší přenosy dat v rámci podpory LPDDR5X 8533Mbps RAM pamětí a UFS 4.0 úložišť s technologií Multi-Circular Queue (MCQ). Po stránce displejů je zde podpora 240Hz panelů do rozlišení FHD+ a u 5K obrazovek je možné se dostat na 144 Hz.

V prvním telefonu by se měl nový čipset objevit ještě letos. Mělo by jít o mobil značky Vivo, pravděpodobně model X90. Společnost MediaTek při prezentaci zmínila, že je Dimensity 9200 schopné v AnTuTu benchmarku získat 1 260 000 bodů.

Zdroj: 91mobiles