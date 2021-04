Koncem prosince loňského roku přidal Facebook do svého messengeru WhatsApp možnost nechávat autoamticky mazat vaše zprávy. To jde třeba na Instagramu už několik let. Problém je, že jedinou možností je nechávat si mazat zprávy na 7 dní. To se ale možná brzy změní. Nově bude možné mazání zpráv v aplikaci WhatsApp po 24 hodinách.

Mazání zpráv WhatsApp po 24 hodinách

Jeden z nejspolehlivějších zdrojů o všem okolo aplikace WhatsApp – WABetaInfo sdílel informaci o tom, že budeme moci nechávat automaticky mazat zprávy po 24 hodinách. Na screenshotu můžeme vidět, že se jedná o verzi pro iOS, ovšem to neznamená že se nedostane na Android. To, že jablíčkáři ale dostanou funkci jako první vyvrátit nemůžeme.

V aplikaci samozřejmě zůstane i možnost nechávat si mazat zprávy po sedmi dnech, jako je tomu dodnes. Kdy přesně se funkce objeví není v tuto chvíli jasné. Někteří vývojáři však odhadují, že se dostane už do příští betaverze a následně pak do plné.

