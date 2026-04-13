Marshall zlevnil svá nejlepší sluchátka o dva a půl tisíce. Vydrží 100 hodin a mají famózní zvuk Hlavní stránka Zprávičky Marshall Monitor III A.N.C jsou prémiová over-ear sluchátka s výdrží 100 hodin (70 h s ANC), prostorovým zvukem Soundstage a ikonickým designem Původně 8 549 Kč, s kódem ALZADNY30 za 5 984 Kč — sleva 30 % + čisticí sada zdarma Pro fanoušky rocku a neutrálního zvuku ideální volba — ale ANC není tak silné jako u Sony nebo Bose Jakub Kárník Publikováno: 13.4.2026 20:00 Sto hodin na jedno nabití. Ne, to není překlep — Marshall Monitor III A.N.C jsou na Alze za 5 984 Kč s kódem ALZADNY30 a nabízejí výdrž, která drtí veškerou konkurenci. Při zapnutém ANC to je stále 70 hodin — Bose QuietComfort Ultra nabídne 24, Sony WH-1000XM5 třicet. Hodnocení 4,7 z 5 při 41 recenzích a 90% doporučení potvrzuje, že to nejsou jen sluchátka na parádu — hrají výborně a sedí pohodlně celý den. Zvuk a pohodlí, které vydrží S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiová sluchátka s ikonickým designem, neutrálním zvukem pro rock a metal, a nechcete je nabíjet víc než jednou za týden.⚠️ Zvažte, že ANC je slabší než u Sony nebo Bose — potlačí hluk a ruch, ale hlasy kolem vás úplně neodstíní. A basy jsou méně výrazné než u konkurence.💡 Za 5 984 Kč dostanete 32mm měniče se Signature Sound, prostorový zvuk Soundstage, BT 5.3, 4 mikrofony, skládací konstrukci s pevným pouzdrem a výdrž 70–100 hodin. Zvuk a pohodlí, které vydrží Zvuk Marshall Signature Sound je neutrální s důrazem na čistotu — výšky, středy i basy jsou vyvážené bez umělého přebasování. Jeden recenzent to shrnul nejlépe: „Na hip-hop a techno si je nekupujte. Na rock jsou perfektní." Technologie Soundstage přesouvá zvuk z vaší hlavy do virtuálního prostoru — v aplikaci Marshall Bluetooth si nastavíte velikost místnosti a míru prostorovosti. Funkce Dynamic Loudness automaticky upravuje frekvenční křivku podle hlasitosti. Náušníky z PU/TPU kůže s plyšovou čelenkou sedí tak pohodlně, že je po chvíli přestanete vnímat — uživatelé je nosí celý pracovní den bez bolesti. Skládací konstrukce se vejde do pevného pouzdra, které podle recenzentů konečně plní svůj účel (žádný látkový pytlík). Ovládání jedním všesměrovým knoflíkem na mušli zvládá hlasitost, skladby, hovory i ANC — chvíli si zvykáte, ale pak to funguje intuitivně. Čtyři mikrofony se automaticky přizpůsobují okolnímu hluku pro čisté hovory. S čím počítat ANC je slabší stránka. Potlačí nízké frekvence (šum letadla, klimatizace, ruch města) spolehlivě, ale hlasy kolem vás nezablokuje tak účinně jako Sony XM5 nebo Bose QC Ultra. Několik recenzentů píše, že díky výbornému pasivnímu odhlučnění náušníků to tolik nevadí — i bez ANC slyšíte minimum z okolí. Bluetooth dosah je s překážkami kratší než u některých konkurentů. Přibalený nabíjecí kabel je absurdně krátký (cca 5 cm). A sluchátka nepodporují kodek LDAC, což audiofily nepotěší. Marshall, Sony, nebo Bose — která prémiové sluchátka nosíte vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi