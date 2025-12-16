Kultovní sluchátka Marshall Major IV po delší době výrazněji zlevnila. Mají špičkovou výdrž a skládací design Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka Marshall Major IV klesla na historicky nízkou cenu 1 299 Kč Model nabízí výdrž baterie až 80 hodin a podporu bezdrátového nabíjení Na Heurece sluchátka doporučuje 95 % zákazníků z více než 200 recenzí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Značka Marshall patří mezi legendy v oblasti audio techniky a její sluchátka Major IV si za dobu svého působení na trhu vybudovala solidní reputaci. Nyní se tato bezdrátová sluchátka s ikonickým designem dají pořídit od 1 299 Kč, což představuje výrazný pokles oproti běžným cenám okolo 1 500 Kč. Na Alze se přitom stejný model stále prodává za 1 484 Kč. Obdivuhodná výdrž baterie Charakteristický zvuk a skládací konstrukce Bluetooth 5.0 s multipoint připojením Co říkají uživatelé Pro koho se Major IV hodí? Obdivuhodná výdrž baterie Marshall Major IV zaujmou především výdrží baterie až 80 hodin na jedno nabití. V této cenové kategorii jde o nadstandardní hodnotu, díky níž sluchátka vydrží běžnému uživateli klidně několik týdnů bez nutnosti připojení k nabíječce. Pokud vám přece jen dojde energie, můžete využít rychlé nabíjení – pouhých 15 minut u zdroje vám zajistí dalších 15 hodin poslechu. Sluchátka navíc podporují bezdrátové nabíjení, takže je stačí položit na kompatibilní podložku. Samozřejmostí je i klasické nabíjení přes USB-C, přičemž plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Charakteristický zvuk a skládací konstrukce O zvukový projev se starají 40mm dynamické měniče s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Citlivost činí 99 dB a impedance 32 Ω. Značka Marshall je známá důrazem na basy a dynamický zvukový projev, což potvrzují i uživatelské recenze – sluchátka si vedou dobře především u rocku, popu a elektronické hudby. CHCI MARSHALL MAJOR IV Praktickou vlastností je skládací konstrukce, díky níž sluchátka zaberou v batohu nebo tašce minimum místa. Váha pouhých 165 gramů zajišťuje pohodlné nošení i při delším poslechu. Součástí balení je kromě USB-C kabelu také 3,5mm audio kabel, takže sluchátka můžete používat i drátově – hodí se to například v letadle nebo když potřebujete sdílet hudbu s kamarádem. Bluetooth 5.0 s multipoint připojením Marshall Major IV využívají Bluetooth 5.0 s dosahem až 10 metrů. Podporují také multipoint připojení, což znamená, že můžete být současně připojeni ke dvěma zařízením a pohodlně mezi nimi přepínat – třeba mezi telefonem a notebookem. Ovládání zajišťuje víceúčelový joystick na pravém náušníku, kterým lze přehrávat a pozastavovat hudbu, přeskakovat skladby, regulovat hlasitost nebo přijímat hovory. Součástí je i integrovaný mikrofon pro telefonování. Co říkají uživatelé Na srovnávači Heureka sluchátka Marshall Major IV hodnotilo přes 200 zákazníků a celých 95 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří kvalitní zvuk s výraznými basy, výdrž baterie a poměr cena/výkon. Uživatelé oceňují také design a možnost používat sluchátka jak bezdrátově, tak s kabelem. KOUPIT MARSHALL MAJOR IV Z negativních ohlasů se opakuje především absence oficiální mobilní aplikace pro úpravu zvuku a fakt, že některým uživatelům s většími ušními boltci mohou náušníky po delším nošení tlačit. Jde totiž o konstrukci on-ear, kdy náušníky sedí přímo na uších, nikoliv kolem nich. Pro koho se Major IV hodí? Marshall Major IV jsou vhodnou volbou pro ty, kdo hledají stylová bezdrátová sluchátka s dlouhou výdrží a nechtějí utrácet za prémiové modely s aktivním potlačením hluku. Absence ANC může být pro někoho nevýhodou, ale zároveň přispívá k lepšímu povědomí o okolí při pohybu venku. Sluchátka ocení především posluchači rockové a populární hudby, kteří preferují dynamický zvukový projev s důrazem na basy. Zaujala vás aktuální cena Marshall Major IV? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka Marshall Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024