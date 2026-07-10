Marshall Acton IV a Stanmore IV oficiálně: lepší zvuk, LDAC i podpora gramofonů za stejné peníze Hlavní stránka Zprávičky Marshall po čtyřech letech uvedl reproduktory Acton IV a Stanmore IV — a nechal stejné ceny jako u předchůdců Novinkou je lepší zvuk, kodek LDAC, Auracast a poprvé přímé připojení gramofonu přes RCA/AUX V Česku zatím u velkých prodejců nejsou — koupit je jde přes oficiální web za €299 a €399 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Marshall dělá reproduktory, které vypadají, jako by zabloudily ze zkušebny rovnou do obýváku — a přesně za tenhle vzhled se u nich platí. O to příjemněji překvapí novinka, u které je tou největší zprávou cena. Acton IV a Stanmore IV totiž po čtyřech letech od trojkové generace nastupují za úplně stejné peníze — a to je v době, kdy zdražuje kdeco, samo o sobě malý zázrak. Co se uvnitř skutečně změnilo Konečně gramofon bez kouzlení — a jeden háček Kdy a za kolik u nás Co se uvnitř skutečně změnilo Design zůstal věrný — koženkové obložení, mřížka „sůl a pepř“, mosazný panel a přepínač jako z kytarového zesilovače. Novinky se schovaly tam, kde mají smysl: dovnitř a dozadu. Marshall přepracoval výškové reproduktory a vlnovody, aby se zvuk šířil rovnoměrněji do celé místnosti, a předělal bassreflex pro čistší basy. Větší Stanmore IV dostal 5″ basový reproduktor (celkově kolem 110 W), menší Acton IV pak 4″ (asi 85 W); oba doplňuje dvojice 0,75″ výškových jednotek. Přibylo i praktické vyvedení kabelů zespodu, takže reproduktor konečně přisadíte těsně ke zdi. Konečně gramofon bez kouzlení — a jeden háček Milovníky vinylu potěší, že jde nově připojit gramofon napřímo přes vstupy RCA a 3,5mm jack, což u předchozí generace nešlo. Z lepší výbavy dorazil kodek LDAC pro kvalitnější bezdrátový přenos, funkce Dynamic Loudness (přidá basy při tichém poslechu) a přizpůsobitelné M-tlačítko. Sympatická je i opravitelnost: skříň je z FSC dřeva a vyměnit jdou třeba nožky, knoflíky nebo mřížka. A teď ten háček, který musím pojmenovat. Reproduktory sázejí na Auracast pro propojení víc kusů, jenže ten sám o sobě potřebuje vysílací zdroj. Pro AirPlay, Spotify Connect nebo skutečný Wi-Fi multiroom tak pořád budete potřebovat samostatný síťový hub Heddon za 199 eur (zdarma při koupi dvou a více repro). U reproduktorů téhle třídy bych plnohodnotnou Wi-Fi čekal rovnou v ceně, ne za příplatek. Kdy a za kolik u nás A protože „za stejné peníze“ je hezké heslo, pojďme ke konkrétním číslům. Ve světě stojí Acton IV 299 eur a Stanmore IV 399 eur (orientačně asi 7 400, respektive 9 900 Kč — jde o přepočet, ne o českou cenu). Koupit je zatím jde jen přes oficiální Marshall.com; u tuzemských prodejců jako Alza nebo Heureka novinky ještě nejsou a najdete tam prozatím jen třetí generaci. Reálnou českou cenu čtyřkové generace tak zveřejníme, až ji naši prodejci naskladní; do té doby berte údaje v korunách jen jako orientační vodítko. Připlatili byste si za Marshall kvůli zvuku a designu, nebo je to hlavně daň za značku? Zdroj: Marshall, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Marshall novinka reproduktor Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! Mají stylový design a solidní zvuk Jakub Kárník 12.12.2024 Jak najít ztracený či ukradený telefon s pomocí Google [návod] Karel Kilián 10.8.2013 Tohle chcete! Chytrý výdejník vody Xiaomi připraví horkou vodu za 3 vteřiny, ovládat se dá mobilem Jana Skálová 28.11.2024 Populární sluchátka Marshall Major IV nikdy nebyla levnější! Vydrží 80 hodin a okouzlí designem Adam Kurfürst 17.9.2024 Nejlepší cena od premiéry. Galaxy S24 Ultra extrémně zlevnil, čas máte do neděle Komerční článek 18.5.2024