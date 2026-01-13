Tenhle reprák v akcích nebývá! Legendární Marshall Acton III klesl poprvé v Česku pod 4 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Bluetooth reproduktor Marshall Acton III s ikonickým designem a 60W výkonem za 3 994 Kč na Mall.cz Při uvedení v roce 2023 stál 7 500 Kč, běžná cena je 4 800 Kč – toto je historicky nejnižší cenovka Překvapí kompaktní rozměry, ale zvuk vyplní celou místnost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Sám jsem Marshall Acton III koupil přítelkyni k Vánocům za běžných 4 800 Kč a byl jsem kvalitou zvuku velmi překvapen. Teď se dá na Mall.cz přes Allegro sehnat za 3 994 Kč – historicky nejnižší cena tohoto reproduktoru. Při uvedení na český trh v roce 2023 stál 7 500 Kč, takže aktuální sleva představuje téměř polovinu původní cenovky. Zvuk, který nečekáte od tak malého reproduktoru Marshall Acton III má celkový výkon 60 wattů – jeden 30W zesilovač pro basový reproduktor a dva 15W zesilovače pro výšky. Frekvenční rozsah 45 Hz až 20 000 Hz pokrývá většinu hudebních žánrů, i když někteří audiofilové mohou postrádat nejhlubší basy. Jiří z Prahy to vystihuje: „Nádherný, čistý, plný, teplý zvuk. Na svůj rozměr až těžko uvěřitelný.“ Další zákazník přidává: „Hromové basy už na minimu. Na svojí velikost je ho v klasickém panelákovém obýváku až až již při čtvrtce výkonu.“ A přesně tak to je – reproduktor hraje hlasitěji, než byste od jeho rozměrů čekali. Chytré funkce pro dokonalý zvuk Funkce Dynamic Loudness automaticky upravuje tónové vyvážení podle hlasitosti, takže hudba zní dobře i při tichém poslechu. Placement Compensation koriguje odrazy od blízkých povrchů – reproduktor pozná, jestli stojí v rohu nebo uprostřed police, a přizpůsobí zvuk. Luděk z Prahy potvrzuje: „Přizpůsobení zvuku podle umístění reproduktoru opravdu funguje.“ Přímo na těle reproduktoru najdete klasické otočné ovladače pro hlasitost, basy a výšky. Nemusíte sahat po telefonu, abyste upravili zvuk – stačí otočit potenciometrem jako na klasickém zesilovači. Bluetooth 5.2 zajišťuje stabilní připojení na vzdálenost až 10 metrů, nechybí ani 3,5mm AUX vstup pro kabelové připojení. MARSHALL ACTON III ZA 3 994 KČ Ikonický design Marshall zachoval charakteristický retro vzhled – černý vinyl, zlaté ovladače, legendární logo. Reproduktor vypadá jako zmenšený kytarový zesilovač a na poličce nebo komodě dělá parádu. Rozměry 26 × 15 × 17 cm a hmotnost 2,7 kg z něj dělají kompaktní doplněk interiéru. Pro koho je reproduktor vhodný? Marshall Acton III za necelé 4 tisíce cílí na milovníky kvalitního zvuku, kteří chtějí designový reproduktor do obýváku. Není to přenosný reproduktor – napájení jde výhradně ze sítě, vestavěná baterie chybí. KOUPIT MARSHALL ACTON III Jiří z Prahy upozorňuje na zajímavý detail: „Reproduktor má vyvážený zvuk na vzdálenost cca 3 metry, na kratší vzdálenost hudba tolik nevynikne.“ Marshall Acton III je zkrátka navržený pro poslech v místnosti, ne jako stolní reproduktor k monitoru. Máte doma reproduktor Marshall, nebo preferujete jinou značku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Marshall reproduktor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025