Parádní Marshall Acton III opět zlevnil! Má nádherný vzhled, ale zaujme i zvukem a fyzickými knoflíky Hlavní stránka Zprávičky Marshall Acton III je kompaktní domácí Bluetooth reproduktor s ikonickým designem, výkonem 60 W a charakteristickým zvukem, který vyplní celou místnost Na Alze ho s kódem 2026ALZAEXTRA10 koupíte za 4 941 Kč místo původních 5 490 Kč — ušetříte 549 Kč Oproti předchůdci má širší zvukovou scénu a výškové reproduktory mířící ven — plus retro kytarový vzhled, který zdobí poličku sám o sobě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Marshall Acton III je reproduktor, který kupujete stejnou měrou pro zvuk i pro ten kultovní vzhled zesilovače na poličce. S kódem 2026ALZAEXTRA10 ho teď pořídíte za 4 941 Kč místo 5 490 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete stylový domácí reproduktor s teplým, výrazným zvukem a ovládáním otočnými knoflíky přímo na těle.⚠️ Zvažte, že je to čistě Bluetooth (žádné Wi-Fi ani multiroom), hraje mono a podporuje jen kodek SBC — na čistý stream to není hi-fi.💡 Za 4 941 Kč platíte i za design a značku — zvukově existují neutrálnější volby, ale málokterá vypadá takhle. Proč je Acton III zajímavý Marshall prodává hlavně pocit — a Acton III ho dodává. Pořídil jsem ho přítelkyni do kadeřnictví a i na mě, jako na geeka, udělal velmi silný dojem. Vypadá jako zmenšený kytarový zesilovač, ovládáte ho mosaznými otočnými knoflíky (hlasitost, basy, výšky) a hraje ten teplý, „rockový“ zvuk, kvůli kterému si lidi značku kupují. Třetí generace přidala širší zvukovou scénu díky výškovým reproduktorům mířícím do stran. Je to reproduktor pro toho, kdo chce jeden stylový kousek na poličku do obýváku nebo ložnice, ne audiofilskou přesnost. Design je tu polovina hodnoty. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Uvnitř pracuje trojice zesilovačů třídy D: jeden 30W pro basy a dva 15W pro výšky, dohromady 60 W, které v pohodě ozvučí obývák. Frekvenční rozsah od 45 Hz znamená slušné, kontrolované basy — ne dunivé sub, ale plný zvuk. Připojení řeší Bluetooth 5.2 s podporou LE Audio a klasický 3,5mm jack pro gramofon nebo přehrávač. Chytré funkce Dynamic Loudness (drží vyvážený zvuk i na nízké hlasitosti) a Placement Compensation (koriguje zvuk podle umístění u zdi) pomáhají, aby hrál dobře kdekoli ho postavíte. Appka Marshall přidává ekvalizér a OTA aktualizace. KOUPIT ZA 4 941 KČ Praktická stránka a na co si dát pozor Ovládání knoflíky přímo na těle je požitek — hlasitost i tón nastavíte, aniž byste sáhli po telefonu. Reproduktor je vyrobený ze 70 % z recyklovaného plastu a bez PVC, což potěší ekologicky smýšlející. Buďme ale upřímní k tomu, co Acton III není. Především je to čistě Bluetooth reproduktor — nemá Wi-Fi, AirPlay ani multiroom, takže ho nepropojíte s dalšími reproduktory po bytě jako Sonos. Za druhé hraje mono (jeden reproduktor, ne stereo pár), takže prostorový zážitek nečekejte. A do třetice, pro náročnější posluchače: podporuje jen základní kodek SBC, chybí aptX nebo AAC pro kvalitnější bezdrátový přenos. To jsou daně za design a jednoduchost — ne vady, ale limity, které je fér znát. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA10 Verdikt: pro koho se to vyplatí Marshall Acton III je styl a charakterní zvuk v jednom kompaktním těle. Za 4 941 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA10 dostanete 60W reproduktor s ikonickým designem, ovládáním knoflíky a teplým zvukem, který vyplní místnost. Platíte ale i za značku a vzhled — kdo chce čistě nejlepší zvuk nebo multiroom za peníze, najde neutrálnější či chytřejší volby. Komu sedí ta rock’n’rollová estetika a jednoduchost, ten bude nadšený. Slevové kódy nebývají věčné, tak neváhejte dlouho. CHCI UŠETŘIT 549 KČ Vsadili byste na ikonický Marshall design, nebo radši na neutrálnější reproduktor s Wi-Fi a lepším kodekem za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Marshall reproduktor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025