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Parádní Marshall Acton III opět zlevnil! Má nádherný vzhled, ale zaujme i zvukem a fyzickými knoflíky

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
6.7.2026 16:00
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marshall acton iii jpg

Marshall Acton III je reproduktor, který kupujete stejnou měrou pro zvuk i pro ten kultovní vzhled zesilovače na poličce. S kódem 2026ALZAEXTRA10 ho teď pořídíte za 4 941 Kč místo 5 490 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze.

CHCI REPRODUKTOR V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete stylový domácí reproduktor s teplým, výrazným zvukem a ovládáním otočnými knoflíky přímo na těle.
⚠️ Zvažte, že je to čistě Bluetooth (žádné Wi-Fi ani multiroom), hraje mono a podporuje jen kodek SBC — na čistý stream to není hi-fi.
💡 Za 4 941 Kč platíte i za design a značku — zvukově existují neutrálnější volby, ale málokterá vypadá takhle.

Proč je Acton III zajímavý

Marshall prodává hlavně pocit — a Acton III ho dodává. Pořídil jsem ho přítelkyni do kadeřnictví a i na mě, jako na geeka, udělal velmi silný dojem. Vypadá jako zmenšený kytarový zesilovač, ovládáte ho mosaznými otočnými knoflíky (hlasitost, basy, výšky) a hraje ten teplý, „rockový“ zvuk, kvůli kterému si lidi značku kupují. Třetí generace přidala širší zvukovou scénu díky výškovým reproduktorům mířícím do stran. Je to reproduktor pro toho, kdo chce jeden stylový kousek na poličku do obýváku nebo ložnice, ne audiofilskou přesnost. Design je tu polovina hodnoty.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Uvnitř pracuje trojice zesilovačů třídy D: jeden 30W pro basy a dva 15W pro výšky, dohromady 60 W, které v pohodě ozvučí obývák. Frekvenční rozsah od 45 Hz znamená slušné, kontrolované basy — ne dunivé sub, ale plný zvuk. Připojení řeší Bluetooth 5.2 s podporou LE Audio a klasický 3,5mm jack pro gramofon nebo přehrávač. Chytré funkce Dynamic Loudness (drží vyvážený zvuk i na nízké hlasitosti) a Placement Compensation (koriguje zvuk podle umístění u zdi) pomáhají, aby hrál dobře kdekoli ho postavíte. Appka Marshall přidává ekvalizér a OTA aktualizace.

KOUPIT ZA 4 941 KČ

Praktická stránka a na co si dát pozor

Ovládání knoflíky přímo na těle je požitek — hlasitost i tón nastavíte, aniž byste sáhli po telefonu. Reproduktor je vyrobený ze 70 % z recyklovaného plastu a bez PVC, což potěší ekologicky smýšlející. Buďme ale upřímní k tomu, co Acton III není. Především je to čistě Bluetooth reproduktor — nemá Wi-Fi, AirPlay ani multiroom, takže ho nepropojíte s dalšími reproduktory po bytě jako Sonos. Za druhé hraje mono (jeden reproduktor, ne stereo pár), takže prostorový zážitek nečekejte. A do třetice, pro náročnější posluchače: podporuje jen základní kodek SBC, chybí aptX nebo AAC pro kvalitnější bezdrátový přenos. To jsou daně za design a jednoduchost — ne vady, ale limity, které je fér znát.

VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA10

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Marshall Acton III je styl a charakterní zvuk v jednom kompaktním těle. Za 4 941 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA10 dostanete 60W reproduktor s ikonickým designem, ovládáním knoflíky a teplým zvukem, který vyplní místnost. Platíte ale i za značku a vzhled — kdo chce čistě nejlepší zvuk nebo multiroom za peníze, najde neutrálnější či chytřejší volby. Komu sedí ta rock’n’rollová estetika a jednoduchost, ten bude nadšený. Slevové kódy nebývají věčné, tak neváhejte dlouho.

CHCI UŠETŘIT 549 KČ

Vsadili byste na ikonický Marshall design, nebo radši na neutrálnější reproduktor s Wi-Fi a lepším kodekem za stejné peníze?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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