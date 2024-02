Nahlásili jsme chybu v aplikaci Mapy.cz, jak rychle zmizela?

Mapy.cz jsou jednou z nejlepších aplikací současnosti Seznam

S každou novou aktualizací je aplikace lepší a lepší, funkce přibývají neustále

Neznamená to ale, že by všechny informace v aplikaci vždy byly naprosto přesné

Naposledy jsme o aplikaci Mapy.cz psali před pár dny, v nejnovější verzi můžete nahlásit dopraví nehodu nebo například policejní hlídku. Aplikace tímto způsobem chce více konkurovat populární aplikaci Waze a jsem zvědav, jestli se dokáže v této oblasti prosadit.

Mapy.cz nabízí skvělé rozhraní a obsahují neuvěřitelné množství informací, v České republice nemají konkurenci. Občas ale můžete narazit na nějakou nepřesnost v datech. Pozitivní je, že případné chyby můžete autorům jednoduše nahlásit. Jak rychle reagují?

Kousek od svého bydliště mám poštu, kterou pravidelně navštěvuji. V souvislosti s hromadným uzavíráním poštovních poboček před několika měsíci se ale v aplikaci Mapy.cz objevila informace, že pošta je trvale uzavřena. Jelikož na poštu chodím pravidelně, vím že to není pravda a pošta normálně funguje. Protože ale v aplikaci dlouhé týdny byla uvedena tato nepravdivá informace, rozhodl jsem se provést malý test. Přímo v aplikaci Mapy.cz jsem nahlásil chybné údaje, uvedl správné údaje a čekal, jak rychle (a jestli vůbec) se oprava objeví.

Chybu jsem nahlásil v pátek odpoledne, bylo přesně 13:55. Do popisu jsem uvedl aktuální a platnou otevírací dobu pobočky a nabídl se, že v případě potřeby ověření ji mohu vyfotit. Předpokládal jsem, že by se během týdne mohl na můj podnět někdo podívat a časem by se opravená informace mohla objevit v aplikaci. Už v sobotu odpoledne (přesně v 15:55) mi ale dorazil email, že informace byly v aplikaci aktualizovány! Mrknul jsem do aplikace Mapy.cz a skutečně, pobočka se opět hlásí jako otevřená a je zde uvedena otevírací doba, kterou jsem oznámil.

Od nahlášení chyby po její opravu tedy uplynulo malinko přes 24 hodin, navíc to ale bylo z větší části přes víkend. Z mého pohledu se ale opět ukázalo, proč je aplikace Mapy.cz skvělá. Není to jen o samotné aplikaci, skvělá je rovněž databáze nejrůznějších objektů. Když už je v mapách nějaká chyba, stačí na ni upozornit a velmi rychle dojde k nápravě. Takto by to mělo fungovat, jsem spokojený.

Už jste někdy nahlásili chybu v aplikaci Mapy.cz?

Zdroj: Vlastní