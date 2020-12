Google znovu vypouští tmavý režim pro Google Mapy

Google už přes rok láká na tmavý režim v aplikaci Google Mapy. Poté, co se v kódu aplikace ve verzi 10.50 objevila zmínka o tomto režimu jsme jej mohli vidět ve verzi 10.51.1 v září. Ovšem přístup k tomuto módu měla pouze úzká skupina uživatelů a po několika týdnech zmizel tmavý režim i těm, kteří jej měli. Nyní to však vypadá, že Google tmavý režim znovu vypouští mezi uživatele. Proč?

Google Mapy znovu dostávají tmavý režim

Server AndroidPolice na svém webu píše, že si tmavého režimu v Google Mapách všimlo hned několik uživatelů. Jejich leaker s přezdívkou Bubu předevčírem dostal aktualizaci na verzi 10.56.1, ve které je tmavý režim dostupný. Pár dalších uživatelů na Twitteru sdílelo, že ho mají ve své verzi dostupný, ovšem aktivace probíhá na straně serveru. Důkazem toho je fakt, že si lidé z APKMirror stáhli nejnovější verzi Google Map do svých telefonů a přesto nemají režim k dispozici.

Evidentně měl tedy americký gigant nějaký problém a tmavý režim přináší téměř rok poté, co se v aplikaci poprvé objevil. My jen doufáme, že zde nebudou žádné další komplikace a oblíbený mód se dostane ke všem uživatelům co nejdříve. Pokud ho máte dostupný, dejte nám prosím vědět do komentářů.

