Mapy Google přinášejí předvánoční nálož novinek! Kterou oceníte nejvíc?

Google přidává do Map čtyři nové funkce včetně tipů generovaných pomocí Gemini

Adam Kurfürst
Publikováno: 20.11.2025 10:00

Mapy Google představují čtveřici nových funkcí, které mají usnadnit orientaci ve městě i plánování cest. Zatímco oficiální blogový příspěvek hovoří hlavně o svátečních nákupech a rodinných návštěvách, praktické využití těchto novinek sahá mnohem dál. Od tipů generovaných umělou inteligencí až po predikci obsazenosti nabíjecích stanic – podívejme se, co všechno Google do populární mapové aplikace přidává.

Co bystě měli vědět, než vyrazíte? Odpoví Gemini

První novinkou jsou tipy označené jako „know before you go" (co vědět, než vyrazíte), které generuje umělá inteligence Gemini na základě recenzí a informací dostupných z internetu. Když vyhledáte restauraci, hotel nebo koncertní sál, Mapy vám nově ukážou praktické rady od místních. Dozvíte se například, že v oblíbené pizzerii mají tajné menu s trhaným vepřovým, které nikde neinzerují, nebo že poblíž je parkování zdarma jen do 18:00.

Představte si situaci: jedete na první rande do restaurace, kterou neznáte. Mapy vám předem řeknou, že rezervaci je lepší udělat telefonicky než přes web, protože majitel často dává přednost známým zákazníkům. Nebo že dresscode je sice neformální, ale v teniskách vás nepustí. Tyto detaily mohou zachránit večer – ale zatím pouze v USA pro Android a iOS.

Objevte trendy místa

Vylepšená záložka Prozkoumat teď bude fungovat jako váš osobní průvodce po okolí. Postačí potáhnout nahoru a okamžitě uvidíte, které podniky právě teď frčí mezi dalšími uživateli – ať už jde o nově otevřenou kavárnu s domácími dezerty nebo galerii s vernisáží místního umělce. Google navíc integruje doporučení od lokálních influencerů a platforem jako Viator či Lonely Planet.

Pro vás – ano, tentokrát bude funkce k dispozici i v Česku – to znamená konec nekonečného scrollování na sociálních sítích při hledání inspirace. Pojedete do Brna na víkend a během čekání na vlak objevíte hipsterskou čajovnu, kterou doporučují místní nadšenci.

Konec čekání u nabíječek díky AI predikcím

Majitelé elektromobilů znají frustraci z příjezdu k obsazené nabíjecí stanici. Google nyní nasazuje umělou inteligenci pro predikci dostupnosti nabíječek v době vašeho příjezdu. Systém analyzuje historická data a aktuální vytížení, aby odhadl, kolik míst bude volných právě když dorazíte.

V praxi to funguje jednoduše: jedete z Prahy do Vídně a potřebujete dobít. Mapy vám ukážou, že na dálniční stanici u Brna bude za hodinu pravděpodobně volných 5 ze 6 nabíječek, zatímco alternativní stanice o 10 km dál bude plně obsazená kvůli pravidelné špičce. Funkce celosvětově podporuje stovky tisíc nabíjecích stanic včetně sítí Tesla Supercharger či Electrify America. Spouští se příští týden pro Android Auto a vozy s integrovaným Google systémem.

Recenzujte pod přezdívkou

Poslední novinka potěší všechny, kdo chtějí sdílet zkušenosti bez odhalení své vlastní identity. Místo skutečného jména teď můžete používat přezdívku a vlastní profilový obrázek. Napíšete pochvalnou recenzi na oblíbenou cukrárnu jako „Milovník větrníků" nebo zkritizujete pomalou obsluhu pod jménem „Netrpělivý host".

Google přitom zachovává bezpečnostní opatření proti falešným recenzím – i když používáte přezdívku, vaše hodnocení je stále propojené s Google účtem. Systém tak dokáže odhalit podvodníky, kteří by chtěli záměrně škodit konkurenci nebo uměle navyšovat hodnocení. Funkce tento měsíc dorazí k uživatelům po celém světě, k dispozici přitom bude jak v mobilních aplikacích, tak i ve webovém rozhraní.

Zdroj: Google