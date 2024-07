Aktualizace: Google se k situaci již stihl vyjádřit. Dle jeho slov se do Map žádné vyskakovací reklamy nechystají: „Propagované špendlíky v navigaci nejsou novinkou – umožňují lidem zobrazit relevantní reklamy na podniky, jako jsou čerpací stanice, restaurace a obchody na jejich trase. Aby tyto reklamy neodváděly pozornost řidičů, nezobrazují se, rozbalí se pouze v případě, že na ně klepnete, a po krátké době rychle zmizí,“ stojí v prohlášení Google Ads na X.

Také jste zvyklí používat Google Mapy jako navigaci na cestách? Mají spoustu pokročilých funkcí, díky nimž se k tomuto účelu skvěle hodí. Aktualizace stavu dopravy v reálném čase vám pomůže neuvíznout v koloně a vyhnout se problémovým místům na trase, Live View a Immersive View vám zase ukážou cílový bod i z pohledu ze země.

Aby byly mapy ještě modernější a pokročilejší, připravuje Google aktualizaci, která do nich přinese rozšířenou realitu a digitální informace bude vizualizovat do reálného prostředí. Novinka se bude týkat pouze funkcí Lens a Street View, které s pomocí vylepšeného geoprostorového rozhraní API ARCore poskytnou více možností „vidět neviditelné“. Nicméně, zpřístupněny budou pouze informace od vybraných partnerů Googlu.

To vše jsou pozitivní informace a důvod, proč se na Google Maps spolehnout na cestách. Ale existuje ještě jedna novinka, která možná spoustu motoristů od používání této mapové platformy naopak odradí. Jsou jí vyskakovací reklamy.

Takzvané pop-up reklamy nejsou dnes ničím výjimečným a doslova na nás vyskakují na všech možných typech webů. A jsou obvykle dost otravné. A teď si představte, že někam pojedete podle navigace v Googlu, budete zrovna řešit složitou dopravní situaci a najednou na vás vyskočí přímo uprostřed mapy okno s reklamou.

Něco takového může být při řízení dost nebezpečné, protože to rázem odvede vaši pozornost od řízení – už jen tím, že budete nuceni reklamu ručně odmítnout. V tu chvíli nesledujete cestu a snadno může dojít k nehodě. A přesto se Google rozhodl tuto novou funkci testovat a dost možná ji začne ve svých mapách naplno využívat. To vše s odůvodněním, že nepůjde o spamové reklamy, ale o tipy na „rychlou zajížďku“.

Jak ale ukazuje Anthony Higman na svém profilu na X/Twitteru, nejedná se o reklamní příspěvky zaměřené na to, co zrovna hledáte (například pokud míříte do restaurace, obchodu, na benzínku…). Reklamy mají polohový charakter, a jakmile se blížíte k místu spojenému s inzerentem, vyskočí na vás reklama vyzývající k návštěvě. Většina informací ze spodní části mapy kvůli ní zmizí a vy musíte narychlo najít, jak tip od Googlu uložit nebo zrušit.

